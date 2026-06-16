Saint-Denis : le collège Jules Reydellet compte sur vos votes pour faire gagner leur podcast à un concours international

Ils sont en demi-finale du concours international "Réinventer le Monde" de l'Agence française de développement (AFD). Les élèves du collège Jules Reydellet de Saint-Denis ont besoin d'un petit coup de pouce pour faire gagner leur podcast "Lontan, aster, domin". Cette fiction sonore est portée par des voix d'élèves âgés de 12 à 14 ans, mêlant témoignage intime et questionnement universel, ils racontent un monde qu'ils voudraient voir changer. À quelques jours de la clôture des votes ce vendredi 19 juin 2026, les collégiens pourraient, avec quelques voix supplémentaires, avoir un impact sur de grands enjeux de société. (Photos : D.R)

Dans ce podcast, on sent à la fois, la fragilité des jeunes voix et la force de leurs convictions. En moins de 5 minutes, les élèves de la 4ème Picasso du collège Jules Reydellet témoignent d’inégalités dont ils ont été témoins et demandent que leur monde change.

"C’est l’histoire d’un dimanche en famille à La Réunion. Une cuisine qui sent le carri, des rires, des tensions… et des larmes. C'est dans ce décor du quotidien que débute l'histoire : une mamie qui pleure en silence, une maman épuisée entre le travail et la maison, une petite cousine qu'on empêche de jouer au foot".

Puis, les collégiens réclament un monde où, mamie ne pleurera plus dans la cuisine, un monde où les femmes victimes de violences intrafamiliales seraient prises en charge de façon optimale grâce à de nouveaux budgets alloués, des clubs de sports où la mixité serait globalisée. Et cette idée : valoriser le travail domestique dans le calcul des retraites, toutes ces petites choses, parfois invisibles, qui font tenir les foyers et fonctionner le pays.

Et si, les grandes idées de ces petits réunionnais traversaient le monde pour gagner un concours international? c’est le pari que fait le collège Jules Reydellet, et pour les soutenir vous avez jusqu'au vendredi 19 juin 2026 pour voter pour leur podcast.

- Le vote ouvert jusqu'au 19 juin -

Les élèves ont participé aux recherches, à l’écriture du script, à l’enregistrement des voix, et à l’habillage musical. Le montage lui a été réalisé par Guillaume Vallet.

Ces jeunes ont aujourd'hui un rêve : gagner ce concours et faire briller leur collège à l'international. Pour les aider, le public est désormais invité à soutenir les collégiens réunionnais dans la dernière ligne droite. Le vote ouvert jusqu’au vendredi 19 juin pourrait permettre à "Lontan, aster, domin" de décrocher une place en finale nationale.

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