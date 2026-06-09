Podcast "Aster lontan domin" : des collégiens dionysiens en demi-finale du concours international "Réinventer le Monde"

Le podcast de la 4ème Picasso du collège Jules Reydellet à Saint-Denis participe à la demi-finale du concours international "Réinventer le Monde" de l'Agence française de développement (AFD). Intitulé Aster lontan domin, ce podcast, qui a pour thème l'égalité entre les femmes et les hommes, a déjà remporté le prix du Coup de coeur du jury académique. La campagne de vote du public est ouverte jusqu'au 19 juin 2026. (Photo DR)

Comment parler d’égalité entre les femmes et les hommes à travers les yeux d’un enfant réunionnais ? C’est le pari relevé par les élèves de la classe Médias de 4 ème Picasso du collège Jules Reydellet, à Saint-Denis, avec leur podcast "Lontan, aster, domin".

- Stéréotypes de genre et inégalités -

D’une durée de cinq minutes, cette fiction sonore suit Mathis, un jeune garçon confronté aux injustices du quotidien. Entre une mère épuisée, une grand-mère en larmes et une petite cousine empêchée de jouer au football, l’histoire aborde les stéréotypes de genre et les inégalités avec un regard sensible et accessible.

Le projet a séduit le jury du concours "Réinventer le monde", organisé par l’AFD. Il a obtenu le Prix Coup de cœur de l’Académie de La Réunion et s’est hissé en demi-finale nationale dans la catégorie Cycle 4 (12-14 ans).

- Le vote ouvert jusqu'au 19 juin -

"Le sujet est né d’un sondage mené au collège sur les femmes illustres dans différents domaines", expliquent les porteurs du projet dans un communiqué. Les élèves ont participé à toutes les étapes de création : recherches, écriture du scénario, enregistrement des voix et habillage sonore.

Le public est désormais invité à soutenir les collégiens réunionnais dans la dernière ligne droite. Le vote est ouvert jusqu’au 19 juin prochain et pourrait permettre à "Lontan, aster, domin" de décrocher une place en finale nationale.

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