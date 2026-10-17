Saint-Denis : mammographies sans rendez-vous et stands d'informationau programme d'Octobre rose

La Clinique Sainte-Clotilde vous convie à une journée de sensibilisation organisée à l'occasion d'Octobre Rose, ce mardi 20 octobre 2026, de 9h00 à 15h00. Au programme : ateliers, stands d'information, mammographies sans rendez-vous et essais de produits : tout au long de la journée, et rencontres avec de nombreux partenaires (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Seront présent lors de cet évènement : la Ligue contre le Cancer, Run Odysséa, SIMAGO, associations de soins, laboratoires dermo-cosmétiques.. les équipes de la clinique seront mobilisées pour informer et accompagner le public.

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