Salazie : une coupure préventive de l'eau après la surconsommation de ces derniers jours

En raison des événements sportifs de ce week-end, ainsi que les récents travaux d’amélioration de l’alimentation de la Ravine des Merles, la distribution en eau de la commune de Salazie a été particulièrement sollicitée. Afin de préserver la disponibilité pour la journée de dimanche, une fermeture préventive sera réalisée à partir de ce samedi 17 octobre à 22 heures (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La coupure aura lieu jusqu’à dimanche 18 octobre à 5h00 du matin sur les secteurs suivants :

- Mare à Vieille Place

- Mare à Citron

- Petit Sable

- Village

- Route de Bois de Pomme

- Mare à Goyave

- Fleur Jaune

- Plateau Wickers

En anticipation de cette fermeture, les abonnés peuvent prévoir une réserve d’eau. La Cise préconisue toutefois une utilisation sobre de l’eau potable ce jour afin de permettre une meilleure recharge du réservoir Mare à Vieille Place.

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