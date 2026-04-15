Saint-Denis : une conférence économique et sociale pour évaluer l'impact des politiques publiques sur l'île

Ce mercredi 22 avril 2026, élus, et acteurs institutionnels ont rendez-vous pour une conférence économique sociale, afin d'évaluer l'impact des politiques publiques sur l'île. Objectifs : lancer un rendez-vous annuel de l’évaluation et créer un temps de dialogue entre institutions et acteurs socio-économiques autour des enjeux sociaux du territoire. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cet évènement est "Un temps pour analyser, échanger et piloter l’action publique à La Réunion à 360°, en rendant le Plan de convergence et de transformation (PCT) plus lisible, en objectivant ses impacts à partir d’indicateurs partagés, et en relançant un dialogue territorial entre institutions, acteurs socio-économiques et partenaires autour d’une trajectoire commune de transformation" expliquent les organisateurs.

Plusieurs acteurs institutionnels du territoire participeront à cette conférence, notamment l’INSEE, la Chambre régionale des comptes (CRC), France Travail, Réunion Développement, SGAR, ainsi que d’autres partenaires producteurs et utilisateurs de données.

La conférence réunira environ 100 participants. Des élus, députés, sénateurs, acteurs institutionnels, partenaires socio-économiques et représentants de la société civile.

- Un programme en trois points clés -

Comprendre : décrypter les enjeux du Plan de convergence pour que chaque acteur se les approprie, et apprécier l’état d’avancement de la réduction des écarts de développement entre La Réunion et l’Hexagone.

Échanger : débattre des priorités, des points de vigilance et des conditions de réussite sur le terrain.

Agir : installer, dès 2026, un rendez-vous annuel de l’évaluation pour suivre l’efficacité des politiques publiques à partir d’indicateurs clairs.

Des rencontres avec plusieurs objectifs : présenter O’Péi et les principaux enseignements/axes du PCT, huit ans après. Mais aussi donner une dimension évaluative au CESER dans le cadre de l’article 32 de la loi NOTRe.

La conférence se tiendra le mercredi 22 avril 2026, de 14h à 16h30, au MOCA, et comprendra une séquence partenariale dédiée au thème : "emploi et évaluation des politiques publiques", avec les interventions de France Travail, de l’INSEE et de SAGIS.