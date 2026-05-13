Saint-Denis : le tournoi de gaming Alon Pass’Manette est de retour ce samedi à la Bretagne

La Bande Organisée.re et le Collectif de la Bretagne organisent la seconde édition de Alon Pass’Manette, ça se passe ce samedi 16 mai à partir de 9h. L'évènement aura lieu à la Salle Polyvalente de La Bretagne à Saint-Denis.

Pensé comme une initiative de proximité au service des habitants du quartier, cet événement gratuit s’inscrit dans une volonté commune des deux structures de proposer des temps de rencontre, d’animation et de partage autour du gaming, dans une ambiance familiale, conviviale et intergénérationnelle.

"À travers cette collaboration, La Bande Organisée.re et le Collectif de La Bretagne souhaitent faire du jeu vidéo un véritable support de lien social, capable de rassembler les jeunes, les familles et les habitants autour d’activités accessibles à tous" expliquent les organisateurs.

Pensez à vous inscrire par ici.

La Bande Organisée.re est une structure réunionnaise spécialisée dans la création d’événements autour du gaming, du sport et des expériences numériques immersives, avec une forte dimension sociale et intergénérationnelle.

Le Collectif de La Bretagne œuvre quant à lui pour le développement d’actions de proximité, d’animations et de projets favorisant le vivre-ensemble et la dynamique du quartier de La Bretagne à Saint-Denis.