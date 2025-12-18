Saint-Denis : Aquanor rouvre ses portes le 22 décembre

Après une période de fermeture consacrée à des travaux et à une remise en état, Aquanor rouvre ses portes au public le lundi 22 décembre à partir de 10h. "Cette réouverture intervient à un moment particulièrement attendu, avec l’arrivée des fortes chaleurs et le début des vacances scolaires, période propice aux loisirs aquatiques et aux sorties en famille", se félicite la Nordev.

La réouverture d’Aquanor "marque également une nouvelle étape dans la vie du site", avec la reprise de sa gestion par la Nordev. "Cette nouvelle gouvernance s’accompagne d’un renouvellement de l’identité du site, affirmant la volonté de repositionner le site comme une véritable oasis de fraîcheur, de sport et de détente. Sa réouverture participe à la valorisation de l’offre de loisirs et au dynamisme et à l’attractivité du territoire Nord de l’île", assure la Nordev.

- Un espace Forme et Bien-être -

Au-delà de son espace aquatique, Aquanor propose également des espaces formes et bien-être pensés pour "répondre aux attentes d’un public en quête d’activité physique, de relaxation et de soins".

"L’espace Forme accueille une salle de cardio training et de musculation permettant une pratique libre et adaptée à tous les niveaux. Des cours collectifs encadrés par des professionnels sont également proposés, mêlant activités aquatiques et cours de fitness, pour conjuguer sport et plaisir", détaille la Nordev.

"L’espace Bien-être quant à lui complète cette offre avec un sauna et un hammam, invitant à la détente et à la récupération après l’effort. Des prestations de massage viennent enrichir l’expérience, offrant aux visiteurs un véritable moment de relaxation dans un cadre apaisant."

- Informations pratiques -

• Horaires d’ouverture :

Espace aquatique

Période scolaire : 11h00 - 19h00

Vacances scolaires : 9h30 – 19h00

Espace Forme et Bien-être

Période scolaire : 11h00 - 21hh00

Vacances scolaires : 9h30 – 21h00

Espace restauration Snack

Du lundi au dimanche 11h30 – 18h30

Restaurant

Mercredi au Samedi 12h00 - 14h00 et 19h00 – 22h00 Dimanche 12h00 – 14h00



