Saint-Denis : Koulèr Sourds 974 organise la journée mondiale des Sourds ce samedi

Cette journée sera marquée par le pavoisement du drapeau sourd devant l'Hôtel de ville de Saint-Denis entre 9 h et 10 h, suivi d'une marche jusqu'au Barachois ce samedi 19 septembre 2026. Un village associatif y prendra ensuite place jusqu'à 17 h. La Journée Mondiale des Sourds (JMS) est une journée célébrée lors du 3ᵉ ou 4ᵉ week-end du mois de septembre. La JMS "permet de faire découvrir au grand public les questions de la surdité, de la langue des signes et de les sensibiliser à la "culture sourde" mais également de mettre en lumière les difficultés que peuvent rencontrer les personnes sourdes", indique l'association. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ce samedi 19 septembre, le drapeau, imaginé par l'artiste français sourd-aveugle Arnaud Balard en 2013, sera hissé devant la mairie du chef lieu. Ce drapeau a été officiellement adopté en tant que drapeau représentant la communauté sourde et la langue des signes au niveau international depuis 2023 (Congrès WFD à Jeju en Corée du Sud).

Bleu turquoise : symbolise la langue des signes et la culture sourde

Jaune : représente la lumière, la vie et l'espoir

Bleu foncé : symbolise la planète Terre et l'humanité

Ce drapeau a été pavoisé de nombreuses fois en France et dans le monde, et pour la lère fois en 2024 à la Réunion, à Saint-Paul ! Saint-Denis est la 2ème ville de pavoiser le drapeau sourd.

- Koulèr Sourds 974 -

Koulèr Sourds 974 est une association 1901 qui a été fondée en février 2024 par un collectif de personnes sourdes déterminées à faire évoluer les choses à La Réunion. Elle a 3 objectifs :

Organiser annuellement la Journée Mondiale des Sourds au mois de septembre avec d'autres associations et entreprises sourdes de la Réunion

Proposer des activités et des événements pour empêcher l'isolement des personnes sourdes

Lutter pour les droits des sourds à la Réunion