Saint-Denis : "la parole de l’enfant mérite d’être entendue, respectée et prise en compte" l'association EPAA 974 se mobilise ce lundi

L'association EPAA 974, Écoute-moi, Protège-moi, Aide-moi, organise un rassemblement en soutien à Lyhanna et à tous les enfants victimes de violences. Toutes les personnes attachées à la protection de l’enfance sont invitées à rejoindre l'association. Le rendez-vous est donné le lundi 6 juillet 2026 à 17 heures devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis. Plusieurs artistes seront présents lors de cette mobilisation, parmi eux, Thierry Gauliris, Max Lauret, Benjam ou encore Christine Salem. Tous porteront un message commun : "faire de la protection de l’enfance une priorité, afin que chaque enfant soit écouté, protégé et accompagné" (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

L'association insiste : "la parole de l’enfant mérite d’être entendue, respectée et prise en compte. Lorsqu’un enfant trouve le courage de parler, notre responsabilité collective est de l’écouter avec bienveillance, de l’accompagner et de tout mettre en œuvre pour assurer sa protection".

Des familles comptent bien faire entendre leurs voix le 6 juillet devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, lors d'une nouvelle mobilisation de l'association EPAA, après l'affaire Lyhanna.

"Il faut faire du bruit pour montrer l'ampleur de la situation et que les affaires ne soient pas effacées", indiquent des parents à Imaz Press.

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