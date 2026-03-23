Saint-Denis : le récital original de Caroline Sageman s'invite à la Cité des Arts

Vous n’êtes pas très porté sur la musique classique ? C’est exactement pour vous que ce récital existe. Vous aimez déjà la musique classique ? Vous allez adorer la voir sous ce jour nouveau. Le samedi 28 mars 2026 à 20h, la Cité des Arts accueille la pianiste Caroline Sageman pour un récital original, pensé comme une traversée musicale au sein de son univers artistique et personnel. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Entre œuvres issues de répertoires variés, musique classique et chanson française, ce spectacle met en lumière des liens inattendus. Une promenade musicale à travers des pièces emblématiques, de "I Will Survive" de Gloria Gaynor à la "Fantaisie-Impromptu" de Chopin, en passant par Jacqueline Farreyrol, ou encore Chantal Goya et Schubert.

Un concert qui invite le public à une écoute à la fois enrichie et immersive. Mise en scène par Florient Jousse "avec sensibilité et énergie, cette soirée offrira une expérience musicale accessible à tous les publics", assure les organisateurs.

"Parce que la grande musique, c’est avant tout un plaisir - celui de ressentir, de s’émouvoir, de sourire, de frissonner - Caroline Sageman vous tend la main avec générosité et bonne humeur pour vous emmener là où les frontières entre classique et chanson française s’évaporent joyeusement", confie la Cité des Arts. Écoutez.

- Infos pratiques -

• Date : Samedi 28 mars 2026 à 20h

• Lieu : La Cité des Arts – Fanal

• Tarifs : 10€ ADH. / 12€ RÉD. / 14€ PRÉV. / 17€ S.P.

• Billetterie : Sur place, par téléphone et en ligne sur le site de la Cité des Arts

• Informations : 02 62 92 09 90 / 06 93 21 79 93 ou [email protected]