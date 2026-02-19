Saint-Denis : deux jours pour agir ensemble face au diabète à La Réunion

Avec plus de 86.500 personnes prises en charge pour un diabète de type 1 ou de type 2, La Réunion figure parmi les territoires les plus fortement touchés par cette maladie chronique, qui constitue un enjeu majeur de santé publique. Face à ce constat, les associations ADJ 974 - Association des Diabétiques Juniors - et ADN 974 - Association Diabète Nutrition – avec le soutien de l’Agence régionale de santé (ARS) La Réunion, organisent la 2ème édition du Village du Diabète "Nout Santé : Nout Zarlor", les 20 et 21 février 2026 à la Nordev à Saint-Denis (Photo : rb/www.imazpress.com)

Apparition de plus en plus précoce, complications lourdes, impact sur la vie quotidienne et la santé mentale : le diabète appelle des réponses collectives, concrètes et accessibles.

- Un événement imaginé et porté par les patients -

Après une première édition en 2025 ayant rassemblé près de 1.500 participants, cette nouvelle édition confirme la volonté de créer un espace de dialogue, d’information et d’action, ancré dans les réalités réunionnaises pour mieux informer et prévenir, agir plus tôt notamment en matière de dépistage, valoriser l’autonomie et l’expertise des patients, changer le regard sur le diabète, et favoriser des parcours plus lisibles et humains.

Le Village du Diabète est un événement par et pour les patients, coconstruit avec les professionnels de santé, les institutions et les acteurs de terrain.

Parmi les intervenants, Anne Faivre, secrétaire de l’association Diab’Aide, sera présente. Patiente vivant avec un diabète de type 1, elle s’engage depuis plusieurs années pour une information plus accessible, plus incarnée et plus dédramatisée du diabète. À travers Diab’Aide, elle contribue à accompagner les personnes concernées – notamment les jeunes et les familles – dans l’appropriation de leur maladie, des technologies et des enjeux du quotidien.

- Une programmation accessible et engagée -

Pendant deux jours, le Village du Diabète 2026 proposera :

- des conférences et tables rondes réunissant experts médicaux, patients partenaires, associations et institutions, autour de thématiques clés que sont le dépistage précoce, le parcours de soins, l’éducation thérapeutique, la prévention, le rôle des collectivités et des entreprises, la qualité de vie avec un diabète ;

- des ateliers pratiques et participatifs (alimentation, activité physique, gestion du stress, bien - être) ;

- un village des acteurs de la prévention et de la prise en charge du diabète, avec ses stands d’information et animations ;

- des actions de sensibilisation et de dépistage ouvertes au grand public ;

- des temps d’échanges favorisant la rencontre entre citoyens, patients, familles et professionnels.

L'objectif est d’offrir aux patients les outils nécessaires pour devenir pleinement acteurs de leur santé et mieux gérer leur maladie au quotidien.

La parole aux patients partenaires : informer autrement

- Diabète : une prévalence toujours très élevée à La Réunion -

La Réunion demeure la région la plus touchée de France, avec une prévalence du diabète supérieure à celles des autres régions françaises. Les écarts sociaux restent marqués : les personnes moins diplômées et les retraités sont les plus concernés.

Selon le Baromètre Santé, à La Réunion, la prévalence du diabète était de 13,6%. En 2021, les données du baromètre mettent en évidence que 18% des adultes atteints d’un diabète à La Réunion étaient non traités pharmacologiquement.

La Réunion se situe parmi les régions présentant l’une des prévalences de diabète déclaré les plus élevées (12,6 %), un taux supérieur à celui observé au niveau national (7,1 %).

La prévalence du diabète déclaré est comparable chez les hommes (12,5 %) et chez les femmes (12,7 %). Elle augmente avec l’âge, allant de 3,4 % chez les 18-49 ans à 42,3 % chez les 70-79 ans.

Parmi les personnes atteintes d’un diabète à La Réunion, 85,1% déclarent avoir recours à un traitement pharmacologique. 10,6 % des adultes déclarant un diabète ont recours exclusivement à des mesures hygiéno-diététiques et que cette proportion est plus importante chez les personnes ayant été diagnostiquées depuis moins de 5 ans (près d’une personne sur cinq). De plus, un adulte sur dix diagnostiqué depuis moins de 5 ans déclare n’avoir recours à aucun traitement.

Ces pathologies ont un impact conséquent : complications cardio-vasculaires, amputations, insuffisance rénale, cancers... mais elles peuvent être prévenues par une alimentation équilibrée, la pratique régulière d’une activité physique, un dépistage précoce et un suivi médical régulier.

Le Programme Réunionnais Nutrition Diabète (PRND) 2020-2023 prolongé en 2024 a constitué une étape majeure dans la lutte contre le diabète à La Réunion. Il a mobilisé de nombreux acteurs autour d’initiatives phares : promotion d’une alimentation équilibrée et de l’activité physique chez les enfants, renforcement du dépistage et amélioration des parcours de soins.

Tout le programme est à retrouver ici.

