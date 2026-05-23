Saint-Denis : "les échappées belles d’Atoumo", une journée dédiée aux malades du cancer et aux aidants

L’association Atoumo organise le 7 juin 2026 "Les Échappées Belles d’Atoumo" à Château Morange (Saint-Denis), une journée dédiée aux patients et aux aidants. Gratuite et ouverte à tous sur inscription, cette journée propose un espace bienveillant et convivial favorisant l’information, l’expression et le mieux être. Au programme : des ateliers pratiques pour insister sur l’importance de l’alimentation saine, de l’activité physique, du prendre soin de soi et de la respiration, des conférences et temps d’échanges, des animations et des œuvres artistiques collectives (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

L’association ATOUMO rassemble des patients dans un parcours de soin du cancer ou à l’issue de celui-ci, des aidants, des professionnels de santé, des praticiens du Bien-Etre, et des citoyens se sentant simplement concerné par le sujet.

Au programme :

- des ateliers pratiques pour insister sur l’importance de l’alimentation saine, de l’activité

physique, du prendre soin de soi et de la respiration.

- des conférences et temps d’échanges,

- des animations et des œuvres artistiques collectives,

- dans un cadre propice à la rencontre et à la convivialité.

Informations pratiques :

- Date : Dimanche 7 juin 2026

- Horaire : 9h – 16h30

- Lieu : Château Morange

- Entrée : gratuite, sur inscription

- Contact et inscriptions : [email protected]