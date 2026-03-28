Saint-Denis : une journée sportive inclusive à La Trinité le 1er avril

L'Association Irsam organise une journée sportive inclusive le mercredi 1er avril 2026 de 9 à 15 heures à La Trinité à Saint-Denis. L'Irsam, qui accompagne plus de 1.000 adultes et 2.200 enfants en situation de handicap sur l'île propose un évènement entièrement adapté. Au programme : une randonnée-challenge à la recherche de boîtes sensorielles, des jeux et des stands d'informations et de sensibilisation sur la déficience visuelle, auditive ou encore le spectre de l'autisme. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette journée sportive inclusive regroupera près de 400 personnes dont plus de 200 personnes en situation de handicap accompagnées par notre association, les professionnels de l’Association IRSAM, ainsi que des bénévoles.

Les participants à la randonnée-challenge partiront à la recherche de boîtes sensorielles réparties dans le Parc de la Trinité avec des mini-jeux sur le thème des handicaps.

Des stands de sensibilisation aux handicaps seront proposés au public dans le Cœur Vert Familial (à proximité de la Médiathèque François Mitterrand, lieu du départ de la randonnée).

- Information et sensibilisation -

Un stand dédié à la déficience visuelle : activités de la vie journalière et Llocomotion (cannes) par Irsam La Ressource (Institut pour Déficients Visuels et Auditifs avec ou sans handicaps associés),

Jeux Adaptés à la Déficience Visuelle par Irsam Pétrel (Service d'Accompagnement Médico Social Adultes Handicapés), Déficience Auditive par Irsam La Ressource, Pôles d’Appui à la Scolarité (PAS) par Irsam La Ressource,

Les solutions innovantes et technologiques au service des personnes en situation de handicap avec HandiCAR,

Troubles des apprentissages scolaires par Irsam L'Horizon (Centre Médico-Psycho-Pédagogique),

Troubles du Spectre de l'Autisme complexes par Irsam Les Cascavelles (Établissement d'Accueil Médicalisé),

Déficience Intellectuelle par Irsam Barre d’Jour (Établissement d'Accueil Non Médicalisé),

Communication Alternative Améliorée par l'Équipe Relais Handicaps Rares Réunion-Mayotte,

Dispositif d'aide à l'insertion professionnelle Irsam CASE DV et l'Équipe Locale d’Accompagnement sur les Aides Techniques