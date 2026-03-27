Saint-Gilles : observation rare de globicéphales à La Réunion

À La Réunion, il n'est pas fréquent d'observer des globicéphales tropicaux (Globicephala macrorhynchus). Selon Globice, l'espèce "privilégie les talus continentaux et les pentes des îles océaniques". Elle fréquente essentiellement le large (plus de 1.000 m de profondeur). Mais le skipper Xavier Nigay de Cocoboat a pu les repérer à 5 milles nautiques (soit 9 km) du port de Saint-Gilles (Photos : Globice / Bernard Rota)

Grâce à cette observation, les équipes de Globice ont pu enregistrer les vocalisations de ces individus "qui manquaient cruellement à notre classificateur acoustique régional".

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