Saint-Joseph : des perturbations dans le réseau d'eau

Sudéau va procéder à des travaux d’amélioration et de modernisation des équipements au 210 Rue Amiral Lacaze à Saint-Joseph. Des travaux qui vont entraîner des perturbations dans le fonctionnement du réseau d'eau. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Ces travaux nécessitent l’interruption de la distribution en eau, le mercredi 12 août 2026 à partir de 08h00 jusqu’à 15h00 (sauf incident), sur les secteurs suivants :

Rue Amiral Lacaze

Rue Lacaussade

Rue Benjamin Robert

Ruelle Marchand

Rue Emile Hoareau

Rue Paul Hermann

Impasse Picasso

Impasse Montesquieu

Rue Raymond Poincaré

et les voies adjacentes

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