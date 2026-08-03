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Saint-Joseph : des perturbations dans le réseau d'eau

  • Publié le 3 août 2026 à 15:54
  • Actualisé le 3 août 2026 à 15:57
Saint-joseph

Sudéau va procéder à des travaux d’amélioration et de modernisation des équipements au 210 Rue Amiral Lacaze à Saint-Joseph. Des travaux qui vont entraîner des perturbations dans le fonctionnement du réseau d'eau. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Ces travaux nécessitent l’interruption de la distribution en eau, le mercredi 12 août 2026 à partir de 08h00 jusqu’à 15h00 (sauf incident), sur les secteurs suivants :

Rue Amiral Lacaze
Rue Lacaussade
Rue Benjamin Robert
Ruelle Marchand
Rue Emile Hoareau
Rue Paul Hermann
Impasse Picasso
Impasse Montesquieu
Rue Raymond Poincaré
et les voies adjacentes

www.imazpress.com/[email protected]

Saint-Joseph, Eau, Travaux

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