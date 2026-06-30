Saint-Joseph : faute de contrats PEC, la ville annonce ne pas assurer la restauration scolaire, la garderie et le nettoyage, pour les deux derniers jours d'école

Les jeudi 2 et vendredi 3 juillet 2026, les parents d'élèves des écoles de Saint-Joseph sont invités à venir récupérer leurs enfants le midi. Dans un communiqué, à quelques heures du début des vacances scolaires, la ville annonce ne pas pouvoir assurer le service de restauration scolaire dans les établissements de son territoire et affirme que cette rupture de service est causée par : "des mesures prises par l’État ayant entraîné une baisse conséquente des emplois aidés (PEC)". Autres services qui ne seront pas assurés : l'entretien et la garderie. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La ville de Saint-Joseph informe les parents qu'il est cependant possible pour les écoliers de reprendre le chemin de l'école après le repas du midi. Les élèves pourront "poursuivre les enseignements" affirme la municipalité.

www.imazpress.com/[email protected]