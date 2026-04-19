Saint-Leu : deux accidents successifs sur la RN1, la route de nouveau coupée en direction du sud

(Actualisé) Un accident impliquant plusieurs véhicules a eu lieu aux alentours de 4 heures ce dimanche 19 avril 2026 sur la RN1 à Saint-Leu. La route a été alors coupée dans le secteur de la ravine des Poux en direction du sud. Alors que la route avait pu être partiellement rouverte, un second accident s'est produit dans le secteur de la ravine petit Etang. La route a donc de nouveau coupée afin de permettre la gestion d'un véhicule en feu. La circulation est arrêtée momentanément pour permettre les opérations de dépannage. L'accident dans le secteur de la ravine des Poux est terminé (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)