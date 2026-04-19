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SAINT-LEU Deux accidents successifs sur la RN1, la route coupée en direction du sud

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Saint-Leu : deux accidents successifs sur la RN1, la route de nouveau coupée en direction du sud

  • Publié le 19 avril 2026 à 07:15
  • Actualisé le 19 avril 2026 à 08:23
Pompier Sdis 974

(Actualisé) Un accident impliquant plusieurs véhicules a eu lieu aux alentours de 4 heures ce dimanche 19 avril 2026 sur la RN1 à Saint-Leu. La route a été alors coupée dans le secteur de la ravine des Poux en direction du sud. Alors que la route avait pu être partiellement rouverte, un second accident s'est produit dans le secteur de la ravine petit Etang. La route a donc de nouveau coupée afin de permettre la gestion d'un véhicule en feu. La circulation est arrêtée momentanément pour permettre les opérations de dépannage. L'accident dans le secteur de la ravine des Poux est terminé (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Accident,Saint-Leu

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1 Commentaires
Paul Mac Watson
Paul Mac Watson
49 minutes

La VOIE de droite.........

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