Saint-Leu : trois lycéens remportent la finale nationale du concours "Génération €uro 2025-2026"

Trois élèves de terminale du lycée Gérard Ethève, Simon Horaeau-Selin, Mathyss Selry et Loïc Mouly de Saint-Leu, ont remporté à Paris le 20 mars 2026, la finale nationale du concours "Génération €uro 2025-2026", organisé par la Banque de France. Il s'agit du seul lycée d’outre-mer à avoir remporté ce concours lycéen exigeant. Ce concours permet à des lycéens de se mettre dans la peau d’économistes et de décideurs en politique monétaire (Photos : DR)

Lors de cette compétition lycéenne, les participants doivent analyser la situation économique de la zone euro, comprendre le rôle de la Banque centrale européenne et défendre une décision argumentée devant un jury.

Les jeunes ont ainsi passé toutes les épreuves intermédiaires avant d'être qualifiés pour la finale nationale réunissant les cinq meilleures équipes sur tout le territoire national. "Cette réussite récompense leur ambition, leur détermination, leur travail, ainsi que l’engagement de leurs enseignants M. Thierry Caillon et Mme Caroline Mathely-Chatonnay", explique un membre du lycée Gérard Éthève.

"Au-delà de la victoire elle-même, cette réussite met en lumière l’engagement, le sérieux et l’excellence de jeunes Réunionnais dans un domaine rarement médiatisé à cet âge. Elle peut aussi constituer un signal fort pour d’autres élèves du territoire, en montrant que l’ambition et le travail permettent d’accéder au plus haut niveau national", poursuit-il.

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