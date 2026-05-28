Saint-Leu : un "Gran piknik partaj" pour célébrer les 80 ans du Secours Catholique

Le Secours Catholique-Caritas France fête, cette année, ses 80 ans d’existence et ses 70 ans de présence à La Réunion. Pour marquer cet anniversaire, l’association organise, ce samedi 30 mai 2026, un grand pique-nique partage au Parc du 20 Décembre à Saint-Leu. Une journée ouverte à tous, placée sous le signe de la fraternité, du partage et de la solidarité. (Photo : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Après quinze jours de rencontres organisées aux quatre coins de l’île dans le cadre des Grandes Tablées, le Secours Catholique de La Réunion donne rendez-vous au public ce samedi à Saint-Leu pour son "Gran piknik partaj". Cet événement festif espère réunir bénévoles, familles, partenaires, personnes accompagnées et habitants autour d’un moment convivial où chacun est invité à apporter quelque chose à partager.

- "Fraternité, partage et solidarité" -

"Parce qu’un repas partagé est bien plus qu’un simple moment convivial. C’est un geste de fraternité qui permet de se rencontrer, d’échanger et de construire ensemble une société plus humaine", souligne l’association dans son communiqué. Une démarche qui fait écho aux valeurs portées par le mouvement depuis sa création en 1946 : "l’accueil inconditionnel, la fraternité, le partage et la solidarité".

Au programme : un retour sur l’histoire du Secours Catholique, témoignages, animations, suivi du grand pique-nique partagé à midi. Un gâteau d’anniversaire sera ensuite proposé à 14 heures avant une messe présidée par Monseigneur Pascal Chane-Teng. Les participants sont invités à prévoir leurs couverts, de l’eau et, si possible, une chaise pliante.

- Accompagner les personnes en situation de précarité -

Présent à La Réunion depuis sept décennies, le Secours Catholique accompagne au quotidien les personnes en situation de précarité à travers des actions d’accueil, d’accès aux droits, de soutien alimentaire ou encore de lutte contre l’isolement. "Chaque personne y a sa place : le gramoun comme le plus jeune, la famille comme la personne isolée, le bénévole comme celui qui pousse la porte pour la première fois", rappelle l’association.

- Le programme détaillé -

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