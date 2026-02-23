Saint-Leu : circulation toujours ralentie sur la Route des Tamarins après un accident, un motard était au sol

(Actualisé) La circulation vers le sud est maintenant rétablie sur les deux voies. Ce mardi 24 février 2026, la circulation a été fortement perturbée sur la Route des Tamarins dans le secteur du Portail. Un accident impliquant un motard a eu lieu peu avant 7h30, les pompiers et les forces de l'ordre sont intervenus sur place, la direction des routes avait neutralisé la voie de droite vers Saint-Pierre le temps de l'intervention des secours. On notait 4 kilomètres d'embouteillage dans le secteur en direction du sud, la circulation est toujours ralentie. (Photo : rb/www.imazpress.com)

