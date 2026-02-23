TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

ROUTE DES TAMARINS Un motard au sol au niveau de l'échangeur du Portail, les secours sont sur place

voir plus

Saint-Leu : circulation toujours ralentie sur la Route des Tamarins après un accident, un motard était au sol

  • Publié le 24 février 2026 à 02:58
  • Actualisé le 24 février 2026 à 08:11
pompiers SDIS 974

(Actualisé) La circulation vers le sud est maintenant rétablie sur les deux voies. Ce mardi 24 février 2026, la circulation a été fortement perturbée sur la Route des Tamarins dans le secteur du Portail. Un accident impliquant un motard a eu lieu peu avant 7h30, les pompiers et les forces de l'ordre sont intervenus sur place, la direction des routes avait neutralisé la voie de droite vers Saint-Pierre le temps de l'intervention des secours. On notait 4 kilomètres d'embouteillage dans le secteur en direction du sud, la circulation est toujours ralentie. (Photo : rb/www.imazpress.com)

ee/www.imazpress.com/[email protected]

Inforoute, Saint-Leu, Route des tamarins

guest
1 Commentaires
achtung
achtung
41 minutes

toujours par terre les mecs

Répondre