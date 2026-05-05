Saint-Louis : fermeture des sentiers Montplaisir, Plateau Goyaves et de la Onzième Ligne du lundi au vendredi

Quatre mois de fermeture pour trois sentiers qui se trouvent dans la ville de Saint-Louis, des sentiers accessibles uniquement les samedis et dimanches. Il va falloir procéder à un changement de trajet pour vos randonnées lors des vacances scolaires de mai à La Réunion. L'Office National des forêts indique que plusieurs sentiers sont fermés à Saint-Louis pour des travaux d’exploitation forestière en cours. Les sentiers de Montplaisir, du Plateau Goyaves et de la Onzième Ligne sont fermés au public en semaine, du lundi au vendredi, jusqu’au 4 septembre 2026 inclus. "L’accès reste autorisé les samedis et dimanches" indique l'ONF (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

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