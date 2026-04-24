Saint-Louis : la piscine de la Rivière rouvre ses portes

Démarré le 28 juillet 2025, le chantier de la piscine de la Rivière représente un investissement total de plus de 625.000 euros, financé par la ville à plus de 90%, avec le soutien de la Civis. Ce mercredi 22 avril 2026, la maire de Saint-Louis, Juliana M’Doihoma, a officiellement ouvert l’espace de baignade en présence d’autres élus de la majorité municipale, des représentants du monde associatif et des établissements scolaires. (Photos : ville de Saint-Louis)

Fermé en raison de désordres importants affectant son fonctionnement et la sécurité des usagers, cet équipement a bénéficié d’un programme de réhabilitation complet engagé par la collectivité (études en 2024 et travaux en 2025).



Les travaux ont permis de traiter en profondeur les malfaçons identifiées, parmi lesquelles des défauts d’étanchéité des bassins, des décollements de carrelage, des problèmes d’écoulement des eaux ou encore des non-conformités en matière de sécurité, notamment pour les personnes en situation de handicap.



Dans ses propos, la maire a tenu à rappeler l’historique de cet équipement, afin de permettre à la population de mieux comprendre le chemin parcouru pour arriver à cette réouverture qui se veut définitive.



La ville de Saint-Louis détaille : "Dès 2022, une expertise indépendante avait été engagée pour évaluer précisément l’état de la piscine. Celle-ci a mis en évidence l’ampleur des désordres et la nécessité d’identifier clairement les responsabilités. S’est alors ouverte une phase longue, près de deux années, marquée par des démarches techniques, juridiques et assurantielles, parfois complexes".



"Une étape indispensable, qui a permis de défendre avec rigueur les intérêts de la collectivité et de garantir aux usagers un équipement réhabilité dans des conditions de sécurité et de conformité optimales" a souligné, la maire de la ville.



L’intervention a porté sur :

la réhabilitation intégrale du petit et du grand bassin, avec reprise de l’étanchéité et pose d’un nouveau carrelage ;

la rénovation des plages, avec un revêtement en résine antidérapante répondant aux normes ;

la réfection du bac tampon, garant du bon fonctionnement du système de filtration ;

la remise en état du pédiluve, essentielle au respect des règles d’hygiène.

La mise aux normes et la rénovation des locaux mobilisés pour l’accueil du public et les vestiaires.



La municipalité explique : "Avec cette remise en service, la ville de Saint-Louis labellisée, ville Active et Sportive, réaffirme sa volonté de proposer des équipements sportifs de qualité, accessibles et sécurisés, au bénéfice des habitants, des établissements scolaires et des associations du territoire".



"Cet équipement rénové contribuera pleinement à la promotion de la pratique sportive, à l’apprentissage de la natation et plus largement au bien-être et à la santé de tous" affirme la ville.

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