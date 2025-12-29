Saint-Louis : le radier du Ouaki submergé et fermé à la circulation

Le Conseil Départemental informe que sur la RD21 à Saint Louis, suite aux fortes pluies, le radier du Ouaki est submergé et fermé à la circulation jusqu'à nouvel ordre (Photo d'illustration RB/imazpress.com)
0 Commentaires
SAINT-JOSEPH 2.337 plants de zamal saisis par les gendarmes, deux personnes en détention provisoire
Le Conseil Départemental informe que sur la RD21 à Saint Louis, suite aux fortes pluies, le radier du Ouaki est submergé et fermé à la circulation jusqu'à nouvel ordre (Photo d'illustration RB/imazpress.com)