Saint-Louis : le radier du Ouaki submergé et fermé à la circulation

  • Publié le 29 décembre 2025 à 16:52
  • Actualisé le 29 décembre 2025 à 16:59
Panneau de signalisation routière

Le Conseil Départemental informe que sur la RD21 à Saint Louis, suite aux fortes pluies, le radier du Ouaki est submergé et fermé à la circulation jusqu'à nouvel ordre (Photo d'illustration RB/imazpress.com)

Inforoutes, Ouaki

