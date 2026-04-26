Saint-Paul : "Allons bougé marmailles" de retour en mai

Du 10 au 17 mai 2026, le Parc Expobat de Saint-Paul accueille "Allons bougé marmailles". Un événement familial avec manèges gratuits, spectacles et animations pour petits et grands. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

À l’approche des vacances scolaires du mois de mai, le Parc Expobat se transforme en parc d’attractions éphémère. "Allons bougé marmailles" souhaite proposer une sortie familiale sans se ruiner.

L'ouverture des guichets est prévue à 12h30. De 13 heures à 21 heures, le public pourra profiter des installations. Avant 14 heures, l’entrée est fixée à 5 euros, puis, le tarif passe à 10 euros.

- Entrée payante, manèges gratuits -

Cette année encore, il suffira de payer l'entrée pour accéder à tous les manèges gratuitement. "Aucun manège payant", insistent les organisateurs, qui précisent toutefois que les confiseries, bars et jeux resteront payants.

Côté animations, le programme est varié. À 17 heures, tous les jours, une "boum des clowns" est prévue, accompagnée de spectacles inspirés d’univers populaires comme la K-pop ou encore des comédies musicales autour du Roi Lion, de Stitch et de Vaiana. De quoi séduire un large public, des plus jeunes aux adolescents, avec même des attractions adaptées dès l’âge d’un an.

Les billets seront disponibles, sur place avant 14 h et également en ligne via la plateforme MonTicket.re.

À noter que les gourdes ne sont pas autorisées à l’intérieur du site.

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