Lutte contre l’abus et le trafic illicite de drogues : le CHOR organise une journée de sensibilisation aux risques liés à la consommation de cannabis

Le vendredi 26 juin 2026, le centre hospitalier Ouest Réunion organise une journée consacrée à la lutte contre l’abus et le trafic illicite de drogues. De 8 heures à 15 heures, l’équipe Elsa, Équipe de Liaison et de Soins en Addictologie, sera présente au CHOR pour informer et sensibiliser le public aux risques et conséquences liés à la consommation de cannabis : impacts sur la santé physique et mentale, risques d’addiction, conséquences sociales et conduites à risque. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)