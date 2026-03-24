Saint-Pierre : 48 heures pour trouver "digitaliser le bâtiment" à La Réunion

Les 25 et 26 mars 2026, Alvéoles organise, en partenariat avec la Technopole de La Réunion et avec le soutien de la Civis, un hackathon intitulé "Digitaliser le Bâtiment", qui se tiendra au sein du bâtiment AlphaTech, au Parc Techsud à Saint-Pierre. Durant 48 heures, étudiants, entrepreneurs, experts en intelligence artificielle et professionnels du secteur du BTP uniront leurs compétences pour répondre à des problématiques concrètes du terrain, avec pour objectif de faire émerger des solutions digitales innovantes et directement opérationnelles (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le secteur du bâtiment est aujourd’hui confronté à de multiples défis : transition numérique, exigences environnementales, complexité réglementaire. Dans ce contexte, les technologies digitales et l’intelligence artificielle constituent des leviers majeurs pour repenser les pratiques et améliorer la performance des projets.

Le hackathon "Digitaliser le Bâtiment" s’inscrit dans cette dynamique en favorisant la rencontre entre besoins opérationnels et expertises technologiques.

- Un hackathon pour créer des ponts entre les acteurs du territoire -

Le principe repose sur une approche collaborative : des acteurs du territoire soumettent des problématiques métier, sur lesquelles des équipes pluridisciplinaires travaillent intensivement pendant deux jours.

Les participants seront amenés à développer :

● des concepts de solutions

● des modélisations concrètes

● des recommandations stratégiques

Quatre thématiques seront proposées par les acteurs académiques et de la formation (Université de La Réunion, ECOUBAT) ainsi que des entrepreneurs : https://www.batitropical.fr/challenges

Les projets les plus prometteurs (lauréats) pourront envisager de continuer le développement de leur solution en s'appuyant sur les acteurs de l'innovation (incubateur de La Technopole, et Alvéoles).

- Un secteur en mutation qui appelle des réponses concrètes -

Au-delà de la production de solutions, l’événement vise à structurer un écosystème d’innovation local en réunissant entreprises du BTP, startups, experts tech, étudiants et chercheurs autour d’enjeux communs.

L’ambition est claire : accélérer la transformation digitale du secteur du bâtiment à La Réunion en partant des besoins concrets du terrain.

Inscriptions : https://forms.fillout.com/t/qjWj8FtsH6us

Informations : www.batitropical.fr

Cet événement s’inscrit dans une série de hackathons organisés par Alvéoles et avec le soutien de CCCA-BTP en 2026, visant à connecter acteurs du terrain, experts technologiques et nouvelle génération autour des enjeux de la construction durable.

Un prochain rendez-vous est d’ores et déjà prévu les 16 et 17 avril 2026, pour imaginer et conceptualiser une partie du futur mobilier de la nouvelle l'école d'architecture, en partenariat avec l’ENSA La Réunion.

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