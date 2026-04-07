Saint-Pierre : deux mois de fermeture administrative pour le salon Jok'hair, suite à de graves irrégularités

Dans le cadre d’une opération de contrôle menée dans plusieurs salons de coiffure à Saint-Pierre, de graves irrégularités ont été constatées au sein du salon de coiffure Jok'hair barber shop : absence d’autorisation d’exploitation, non déclaration d’activités et du chiffre d’affaires, comptabilité occulte : doute sur la traçabilité comptable et bancaire, trois salariés non déclarés. Face à ces manquements, le préfet de La Réunion a ordonné la fermeture du salon pour une durée de 2 mois (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Le gérant s’expose à une peine pouvant aller jusqu’à 2 mois d’emprisonnement et 3.750 euros d’amende", précisent les autorités.

"Ces contrôles visent à garantir des conditions de concurrence loyales et à protéger salariés comme consommateurs", ajoutent-elles.