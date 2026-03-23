Saint-Pierre : une marche pour Gaza, pour la justice et la paix pour les peuples

Le Collectif Réunion Palestine appelle à une marche pour Gaza et pour la justice et la paix pour les peuples le samedi 11 avril 2026 à 15 heures. Rendez-vous est donné devant la mairie de Saint-Pierre. Nous publions ci-dessous le communiqué du Collectif (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Gaza, Cisjordanie, Yémen, Liban, Iran… Qui sera le suivant ?

Les forces impérialistes occidentales, dont Etats-Uniennes et israéliennes, doivent être arrêtées.

Lorsque le monde reste silencieux face à un génocide, les pires atrocités deviennent possibles. L’histoire nous l’a déjà montré.

Nous refusons que la bourgeoisie impérialiste, qui ne cherche qu’à s’enrichir, fasse payer aux peuples, par le sang, le prix de ses guerres.

- Pour la paix.

- Pour la justice.

- Pour la dignité.

- Pour les peuples.