Sainte-Rose : dégradation de l'eau sur l'ensemble de la commune

  • Publié le 13 janvier 2026 à 15:54
  • Actualisé le 13 janvier 2026 à 15:55
travaux CISE saint andre

Il faudra prendre son mal en patience, et acheter des bouteilles d’eau dans le secteur de Sainte-Rose. La Cise Réunion informe les habitants du secteur que l’eau n’est pas potable sur l’ensemble de la ville. Il est recommandé aux abonnés des secteurs concernés d’utiliser de l’eau embouteillée pour la boisson et la préparation des aliments ou de la faire bouillir pendant 3 minutes. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Mauvaise gestion
1 heure

Ste rose mauvaise gestion de l'eau comme la Cirest avec Selly.

Ou est passé 1,3 millions d 'euros ?

