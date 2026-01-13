Sainte-Rose : dégradation de l'eau sur l'ensemble de la commune

Il faudra prendre son mal en patience, et acheter des bouteilles d’eau dans le secteur de Sainte-Rose. La Cise Réunion informe les habitants du secteur que l’eau n’est pas potable sur l’ensemble de la ville. Il est recommandé aux abonnés des secteurs concernés d’utiliser de l’eau embouteillée pour la boisson et la préparation des aliments ou de la faire bouillir pendant 3 minutes. (Photo : sly/www.imazpress.com)