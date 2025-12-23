Saison cyclonique : deux zones surveillées par Météo France

Au cours des cinq prochains jours, il y a un risque important (supérieur à 60%) d'entrée du cyclone tropical Grant depuis la zone de responsabilité australienne sur l'extrême-Est du bassin à partir de samedi 27 décembre 2025, note Météo France ce mardi. Il y a par ailleurs "un très faible risque (inférieur à 10%) de formation d'une tempête tropicale modérée sur le milieu du Canal du Mozambique le jeudi 25 décembre devenant faible (entre 10 et 30%) à partir de vendredi 26". (Photo photo RB/www.imazpress.com)