Salazie : la distribution en eau est perturbée dans plusieurs secteurs suite à un incident technique

Ce mardi 21 avril 2026, la Cise informe ses abonnés de la commune de Salazie qu'une coupure d'eau est actuellement en cours dans plusieurs secteurs suite à un incident technique. "Le retour à la normale est prévu après le remplissage du réservoir, d’ici le milieu de la journée, sauf imprévu technique" annonce les services de la Cise. ( Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com) (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Cise Réunion informe ses abonnés de la commune de Salazie, qu’un incident technique perturbe actuellement la distribution du réservoir de Mare à Vielle Place.

Des perturbations de baisses de pression voire manques d’eau sont à prévoir sur les secteurs suivants :

Mare à Vieille Place

Mare à Citron

Bois de Pomme

Mare à Goyaves

Petit Sable

Radier

Fleurs Jaunes

Secteur du village

- Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution -

Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…).

Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée.

A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.