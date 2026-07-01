Santé au travail : les partenaires réunionnais en concertation

Le 5ème plan régional de santé au travail (PRST) pour le période 2026-2030 a été présenté aux instances régionales de concertation ce mardi 30 juin 2026, lors d'une réunion du comité régional d’orientation des conditions de travail présidée par Richard Smith, secrétaire général de la préfecture de La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture (Photos : Préfet de La Réunion)

Ce plan qui constitue la feuille de route des acteurs de la prévention pour les cinq prochaines années s’inscrit dans les orientations nationales pour la période 2026-2030 : développer une culture de prévention au plus près des entreprises et renforcer le dialogue social et professionnel comme levier d'amélioration durable des conditions de travail.

À La Réunion et sous l’impulsion de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS), les partenaires de la prévention ont engagé depuis plusieurs mois l'élaboration du PRST à partir d'un diagnostic approfondi du territoire.

En 2024, 6.650 accidents du travail et 958 accidents de trajet ont été recensés à La Réunion. L'indice de fréquence atteint désormais 29,9 accidents du travail pour 1.000 salariés, un niveau légèrement supérieur à la moyenne nationale (27,9).

Il est plus que nécessaire de poursuivre et d'amplifier les efforts engagés en matière de prévention, notamment dans les secteurs professionnels les plus exposés. La prévention constitue un investissement indispensable pour préserver la santé des travailleurs et soutenir la performance durable des entreprises réunionnaises.

Ce 5ème PRST validé à l’unanimité des membres du comité régional s'articule autour de trois niveaux d'action complémentaires :

- le premier pilier vise à renforcer la prévention en s’appuyant sur un large réseau d’acteurs de terrain : préventeurs, représentants du personnel, coordonnateurs du BTP, etc. Il leur fournit des outils et des messages concrets sur des sujets clés - risques psychosociaux, enquêtes après accident du travail, risques machines -, afin qu’ils diffusent les bonnes pratiques auprès des entreprises et des salariés.

- le deuxième pilier cible les principaux risques professionnels. Il prévoit des actions de sensibilisation et des outils dédiés pour prévenir notamment les risques psychosociaux, le risque routier, les maladies chroniques et les addictions, tout en intégrant des risques émergents comme les fortes chaleurs, les UV ou encore certaines expositions chimiques.

- enfin, le PRST concentre ses actions sur les secteurs les plus exposés (BTP, médico-social, particuliers employeurs, travail temporaire) afin de proposer des solutions adaptées aux réalités de chaque métier et agir là où les besoins en prévention sont les plus importants.





