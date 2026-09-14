Santé : L'association France Alzheimer veut briser l'isolement des malades en faisant évoluer les regards

À l'occasion de la Journée mondiale Alzheimer, l'association France Alzheimer et maladies apparentées lance un appel. Celui de ne pas isoler les personnes touchées par cette maladie. Des actions de sensibilisation et des activités vont être proposées dès le mercredi 16 septembre 2026. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Selon la fondation Mederic Alzheimer, 1,4 million de Français sont actuellement touchés par cette maladie. Un chiffre qui pourrait doubler d'ici à 2050. Une maladie souvent synonyme de renoncement social quant aux activités et aux loisirs.

Pour faire évoluer les regards et, surtout, faire bouger les lignes, Alzheimer France en appelle aux pouvoirs publics pour améliorer l'accompagnement de ces malades. Selon Joël Jaouen, président de l'association, ces personnes "restent des personnes avec des envies, des capacités et des projets. Elles doivent pouvoir continuer à occuper leur place dans la société. Mais c’est aussi à la société de leur faire une place."

Pour aider les familles à " lutter contre leur isolement", les associations France Alzheimer organisent des "activités conviviales et ludiques dans l’espace public".

- Une marche pour la mémoire organisée le dimanche 20 septembre -

Plus spécifiquement, dans le cadre de la Journée mondiale, des stands d'information, de la sensibilisation à des thérapies non médicamenteuses et des activités physiques adaptées seront présentés le mercredi 16 septembre 2026 dès 9h30 au GHER de Saint-André.

Le dimanche 20 septembre, une "marche pour la mémoire" est aussi prévue au niveau de l'Etang Saint-Paul dès 8 heures (sur le parking de l'ancien club nautique). Il s'agit d'une marche tout public de 2 kilomètres.

Un village santé sera aussi accessible avec la présence de professionnels du médico-social et des soignants qui pourront présenter "les différentes solutions et actions permettant de mieux accompagner les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées".

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