[PHOTOS-VIDÉO] Recyclage : une deuxième vie pour les savons usagés des hôtels de La Réunion

En France, environ 51 millions de savons à peine utilisés, sont jetés chaque année dans les hôtels selon l'Unisoap. Cette association française à but non lucratif, s'est donné pour mission de recycler ce produit d'hygiène qui est aussi gaspillé à La Réunion. C'est dans ce cadre que Ti Phénix, une jeune association locale, s'engage à redonner une deuxième vie aux savons des hôtels. Les produits recyclés sont distribués gratuitement aux familles défavorisées. "L'objectif est de fournir un accès gratuit à l'hygiène" commente Matthias Meignen, président de l'association Ti Phénix (Photos : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Ingénieur en robotique de formation, Matthias Meignen arrive sur l'île en avril 2025. Il a en tête un projet précis : recycler les savons "morts dans les hôtels de l'île" et éviter le gaspillage.

Déjà expérimentée dans l'Hexagone, l'initiative est encore rare à La Réunion. "Je connaissais l'impact de ce gaspillage et j'ai vu que ce produit d'hygiène n'était pas du tout recyclé sur le territoire", dit-t-il.

Il crée l'association Ti Phénix en août 2025 : "Le phénix c'est la renaissance et le "ti" est évidemment un clin d'œil local", explique-t-il.

Matthias Meignen se rapproche de l'atelier Rossolin, une marque réunionnaise de cosmétiques et parfums artisanaux à Saint-Louis. Il apprend les rudiments de la fabrication de savon. Il signe ensuite un partenariat avec le Wood Hôtel & Spa à Trois-Bassins. "Ils collectaient déjà les savons et ne savaient pas comment les recycler. Ils ont imméditament adhéré au projet" confie le président de Ti Phénix.

Les savons usagés sont ramassés quotidiennement par les femmes de chambre, puis soigneusement stockés, avant d'être récupérés par l'association.

Le recyclage peut alors commencer. "Il faut d'abord enlever manuellement toutes les impuretés, comme des résidus de papier, les taches ou encore les poils. Une couche superficielle d'un millimètre est ensuite râpée de la savonnette. Les copeaux seront utilisés comme produits nettoyants pour le sol et autres usages ménagers" détaille Matthias Meignen.

- Le "cœur du savon" retournera en salle de bain à La Réunion -

Après cette étape, les "cœurs de savon" sont cassés en plusieurs morceaux. Matthias Meignen les dépose ensuite dans l'atelier Rossolin. Les morceaux de cœur sont broyés, puis transformés en gros pains avant d'être découpés en blocs de 140 grammes. C'est le moment de la petite fierté du recycleur : le logo "Ti Phénix" est gravé sur les savons.

L'association pousse le recyclage encore plus loin : "avec la société Polybridge nous emballons les produits dans un film fait à base d'alginate". Cette matière première est issue d'algues. Elle se dissout instantanément avec l'eau et elle est biodégradable.

Le savon est alors prêt à être distribué gratuitement aux associations qui aident les familles défavorisées.

- Ti Phénix veut trouver de nouveaux hôtels partenaires -

Ti Phénix a noué un nouveau partenariat avec l'Alefpa (association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie). La structure s'inscrit dans une démarche d'insertion des personnes vulnérables.

L'étape du nettoyage des savons est ainsi réalisée au sein de l'ESAT (Établissement et service d'aide par le travail) Edmon Albius à Saint-Paul, où des personnes en situation de handicap participent au processus. Une manière d'associer dimension environnementale et accompagnement social : "Je demande une petite participation à l'hôtel pour recycler leurs savons. Je reverse les sommes aux personnes porteuses de handicap qui travaillent à la fabrication des produits", explique Matthias Meignen.

Ti Phénix a déjà produit près de 800 pains de savons de 140 grammes. Prochain objectif : trouver de nouveaux hôtels partenaires pour augmenter la production "pour aider les familles les plus défavorisées" termine Matthias Meignen

cs/www.imazpress.com/[email protected]