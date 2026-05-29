Sciences Po : trois nouveaux lycées de l'est intègrent le dispositif des conventions éducation prioritaire

La section Réunion de Sciences Po Alumni annonce ce vendredi 29 mai 2026, l'intégration de trois nouveaux établissements réunionnais au dispositif des Conventions Éducation Prioritaire (CEP) : le Lycée Mahatma Gandhi de Saint-André, le Lycée Jean-Claude Fruteau de Saint-Benoît et le Lycée Marie-Curie de Sainte-Anne. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette annonce revêt une importance particulière pour la microrégion Est de La Réunion. Elle constitue un signal fort adressé à une jeunesse talentueuse qui, malgré les difficultés économiques et sociales auxquelles le territoire est confronté, continue de porter des ambitions élevées et de démontrer chaque jour son potentiel.

Créé en 2001, le dispositif CEP est au cœur de la politique d’ouverture sociale de Sciences Po. Il permet à des lycéens issus de territoires éloignés des grands centres universitaires ou confrontés à des fragilités sociales d’accéder à un accompagnement spécifique et de présenter le concours d’entrée dans des conditions favorisant une plus grande égalité des chances.

Cette nouvelle vague d’intégration s’inscrit dans une dynamique engagée depuis plus de dix ans à La Réunion. Depuis 2014, plusieurs établissements réunionnais ont rejoint le dispositif, notamment les lycées Georges Brassens à Sainte-Clotilde, Paule Pignolet de Fresnes à Trois-Bassins, Pierre Poivre à Saint-Joseph et Sarda Garriga à Saint-André. Cette ouverture s’est poursuivie en 2021 avec l’intégration des lycées Antoine Roussin à Saint-Louis et Lislet Geoffroy à Sainte- Clotilde.

Avec l’arrivée en 2026 des lycées Jean-Claude Fruteau, Mahatma Gandhi et Marie Curie, La Réunion compte désormais dix établissements conven'onnés, confirmant la place croissante de notre académie au sein de ce dispositif d’excellence.

Pour la section Réunion de Sciences Po Alumni, cette progression constitue une excellente nouvelle pour l’ensemble du territoire réunionnais, mais également un marqueur fort de rééquilibrage territorial. Le choix d’intégrer trois établissements situés dans l’Est de l’île témoigne d’une volonté de reconnaître le potentiel de cette partie du territoire, longtemps confrontée à des difficultés structurelles mais riche de talents, d’ambitions et d’énergies.

Cette décision envoie un message clair à la jeunesse réunionnaise : l’excellence académique n’est pas réservée à quelques-uns. Elle doit être accessible à tous les talents, quels que soient leur origine sociale, leur quartier ou leur commune de résidence.

Au-delà de l’accès à une grande école, c’est une véritable promesse d’émancipation, d’ambition et de réussite qui est offerte à ces jeunes. Demain, davantage d’élèves de Saint-André, Saint-Benoît et Sainte-Anne pourront envisager un parcours à Sciences Po, puis accéder à des responsabilités dans les secteurs public, privé, associatif ou politique.

La section Réunion de Sciences Po Alumni adresse ses félicitations aux équipes éducatives des établissements concernés, au Rectorat de La Réunion ainsi qu’à Sciences Po pour son engagement constant en faveur de l’égalité des chances et de la diversité des parcours.

Nous continuerons à nous mobiliser aux côtés des établissements scolaires, des enseignants, des familles et des élèves afin d’encourager les vocations, promouvoir l’ambition scolaire et accompagner les talents réunionnais vers les plus hauts niveaux de responsabilité.