Sécurité : la gendarmerie mobilisée pour des opérations aux abords des établissements

Les vacances scolaires sont terminées. Quelques jours après la rentrée, les unités de la compagnie de gendarmerie de Saint-Benoît ont renforcé leur présence aux abords des établissements scolaires dans le cadre des opérations Lekol trankil et Interdits protecteurs. (Photo Gendarmerie de La Réunion)

"Ces actions visent à sécuriser les abords des écoles et lycées, des zones où se croisent quotidiennement élèves, parents, transports scolaires et usagers de la route, afin de garantir un environnement plus serein pour tous", explique la gendarmerie de La Réunion sur sa page Facebook.

Au total, 21 opérations Lekol Trankil ont étéé menées par les unités et 16 commerces ont été contrôlés dans le cadre des interdits protecteurs. Le sous-préfet de Saint-Benoît a également participé à ces opérations. Une présence qui a "souligné l’engagement commun des services de l’État en faveur de la prévention et de la protection des jeunes".

Parmi les objets confisqués : des peignes, des tournevis et des cigarettes électroniques.

La gendarmerie assure poursuitvre son action au quotidien pour assurer la sécuité des marmailles et accompagner la reprise scolaire dans les meilleures conditions.

