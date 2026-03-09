Semaine du rein : la Karavan Odhir à la rencontre du public pour une action de prévention et de dépistage

À l’occasion de la Semaine du rein, la Karavan Odhir vient à la rencontre du grand public pour une action de prévention et de dépistage des maladies chroniques. Elle se déplacera jusqu'au 13 mars 2026 aux quatre coins de La Réunion.

La Karavan Odhir est un dispositif mobile itinérant qui vise à : sensibiliser le public à la prévention des maladies chroniques, prévenir l'apparition de complications chez les patients et renforcer la coordination entre les professionnels de santé.

Lors de sa rencontre avec le public, l'objectif est de contrôler la glycémie, calculer le score Findrisk diabète, mesurer la tension artérielle et évaluer la composition corporelle.

L'occasion également pour les équipes, de prodiguer des conseils diététiques personnalisés.

- Au programme de la semaine du rein -

LUNDI 9 MARS - 8h30 à 15h30

Clinique Oméga (Le Port)

6 rue Simon Pernic 97420 Le Port

MARDI 10 MARS - 8h30 à 15h30

20 rue Maxime Rivière 97490 St-Denis

Village By CA (Ste-Clotilde)

JEUDI 12 MARS - 8h30 à 15h30

Maison de santé La Plaine Santé (La Plaine des Cafres)

104 Rue Jean de Fos du Rau 97418 Le Tampon

