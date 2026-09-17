Solidarité : "Petits gestes et grands sourires" les anciens élèves du Collège Sainte-Geneviève se mobilisent pour les enfants hospitalisés

D’abord engagée auprès des collégiens, notamment à travers le Forum des métiers et l’accompagnement à l’orientation, l’association des Alumni (anciens élèves) du Collège Sainte-Geneviève de Saint-André, développe aujourd’hui de nouvelles actions tournées vers la solidarité et le partage, notamment avec l'opération "Petits gestes, grands sourires" au Groupe Hospitalier Est Réunion (Photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com

C’est dans cet esprit que les anciens élèves du Collège Sainte-Geneviève a mené ces derniers mois l’opération "Petits gestes, grands sourires", en faveur des enfants hospitalisés au GHER et au CHU de la Réunion. Une initiative née d’une volonté simple : apporter un peu de douceur, de réconfort et de joie aux enfants durant leur hospitalisation.

Grâce à un véritable élan de générosité, les élèves du collège, leurs familles, les anciens élèves, les adhérents et les bénévoles se sont mobilisés autour de cette collecte. Jeux de société, crayons de couleur, feutres, gigoteuses, capes de bain, bonnets et autres dons ont ainsi été réunis avec beaucoup de cœur.

Aujourd’hui, l’association a eu le plaisir de remettre une première partie de ces dons au Groupe Hospitalier Est Réunion (GHER). "Plus qu’une simple remise de cadeaux, cette rencontre a été un moment profondément humain, marqué par les sourires, les échanges et l’émotion. Voir la joie des enfants lorsqu’ils ont découvert les dons a donné tout son sens à cette mobilisation" insiste l'association.

Cette belle chaîne de solidarité se poursuivra prochainement avec une remise de dons au service de néonatologie du CHU de la Réunion, afin d’apporter également réconfort et soutien aux tout-petits.

L’association souhaite rappeler que la solidarité se construit aussi à travers des gestes simples, et elle remercie chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont participé à la collecte, donné de leur temps ou contribué à faire vivre cette belle mobilisation.