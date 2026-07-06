Soliha Réunion devant le tribunal pour l'examen de son plan de continuation

Un an et demi après son placement en redressement judiciaire, Soliha Réunion se présente ce lundi 6 juillet 2026 devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour l'examen de son plan de continuation. L'entreprise réunionnaise pour l'amélioration de l'habitat assure avoir instruit plus de 469 dossiers depuis janvier 2026 et traitée la quasi-totalité des dossiers en attente depuis 2017 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Depuis janvier 2025, Soliha Réunion "a mené à son terme un plan de sauvegarde de l'emploi validé par le juge-commissaire et la DEETS, tout en maintenant intégralement son activité : 469 dossiers d'amélioration de l'habitat instruits depuis janvier 2026, 938 chantiers suivis, 692 ménages accompagnés, et la quasi-totalité du stock de dossiers sensibles en attente depuis 2017 désormais traitée", indique l'entreprise dans un communiqué.

Cette restructuration "s'est notamment traduite par une modernisation des processus internes longtemps attendue, ainsi que par une transparence désormais totale des éléments financiers partagés avec les partenaires financeurs dans le cadre des dialogues de gestion", précise l'entreprise.

"Nos équipes ont démontré, chiffres à l'appui, leur capacité à assainir notre fonctionnement sans jamais interrompre l'accompagnement des familles réunionnaises. C'est cette mobilisation qui nous permet d'aborder cette audience avec confiance", indique Viviane Payet Ben Hamida, présidente de Soliha Réunion.

- L'entreprise bénéficie d'un soutien institutionnel -

L'État a réaffirmé à deux reprises et par écrit son engagement aux côtés de Soliha Réunion, allant jusqu'à prioriser ses paiements, plus de 2,3 millions d'euros versés en 2025.

Le Département a renouvelé pour 2026 l'agrément de Soliha Réunion et confirmé la mobilisation de plus de 6 millions d'euros en sa faveur (4 M€ sur fonds propres et 2 M€ au titre de la LBU).

Le Département a réaffirmé sa volonté de poursuivre sa politique de l'habitat aux côtés de Soliha, quelle que soit l'issue de la procédure et d'engager la création d'un véhicule juridique dédié à la pérennisation de cette mission.

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