Sudéau : coupure d'eau sur l’ensemble de la Plaine des Cafres

Sudéau informe ses abonnés qu’en raison de travaux importants sur la station de pompage du Pont du Diable, un plan de coupure sera mis en place afin de permettre le raccordement de la nouvelle conduite de refoulement en falaise. Une première coupure aura lieu le lundi 12 octobre à partir de 21h30 pour un rétablissement à partir de 5h30 le lendemain. La seconde coupure débutera le mardi 13 octobre à partir de 9h00 du matin pour un remise en eau progressive vers 16h00, en fonction de l’avancement du chantier.Ce plan concernera l’ensemble de la Plaine des Cafres. (Photo : Richard Bouhet /www.imazpress.com)

Ce plan concernera les secteurs suivants :

- Bois court

- 23eme km

- 27eme km

- Petite ferme

- Grande ferme

- Haut de pont d’Yves chemin Cabeu.

- Piton hyacinthe

- Haut du 17eme km

- Piton ravine blanche

- Coin tranquille

- Rn3 du 27ème km au 23ème