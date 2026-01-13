Téléthon 2025 : plus de 21.000 euros collectés par les salariés d’EDF Réunion

Plus de 21.000 euros ont été collectés par les salariés d’EDF Réunion au bénéfice de l’AFM-Téléthon. Fidèle à son engagement solidaire, EDF à La Réunion a remis symboliquement ce chèque à l’AFM-Téléthon ce mardi 13 janvier 2026. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : sly/www.imazpress.com)

Cette somme reflète la mobilisation exceptionnelle des équipes d’EDF à La Réunion aux côtés du Téléthon et de la lutte contre les maladies rares.

À La Réunion, cet engagement prend une dimension unique : chaque année, les salariés se mobilisent massivement présent à travers des actions collectives et emblématiques.

Parmi ces actions, le Télétour, un tour de l’île cycliste initié au milieu des années 2000, a réuni près de 150 participants le 6 décembre dernier. Le peloton aux couleurs d’EDF a parcouru l’île par l’Est, jusqu’à la centrale hydraulique de Sainte-Rose, avant de rejoindre Saint-Pierre pour la pause déjeuner puis rejoindre saint Denis par le littoral soit plus de 200 km parcourus au bénéfice du Téléthon.

D’autres initiatives locales, ventes solidaires et animations internes dans les équipes ont également contribué à ce succès.

Ces différentes actions et notamment le tour de l’île cycliste sont organisées par des salariés bénévoles engagés sur cette belle cause. Sous le pilotage de Ketty Lambert, salariée d’EDF Réunion et fortement engagée en tant que bénévole depuis de nombreuses années pour le Téléthon, la "team Energie" se mobilise très tôt dans l’année pour faire aboutir ces actions qui nécessitent plusieurs mois de préparation.

"Cette mobilisation illustre l’engagement des équipes d’EDF à La Réunion et leur volonté de soutenir concrètement le Téléthon année après année. Je tiens à saluer l’implication des salariés et en particulier des bénévoles de la Team Énergie, dont l’investissement a largement contribué au succès de cette édition", souligne Dominique Charzat.