Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

CHANTIERS EN COURS

RN2 - Ste Rose - Travaux d'élargissement de la chaussée et de création de passerelles

Sur la RN2 à Ste Rose, de la Ravine Bonne Espérance jusqu'au secteur Ravine Coq Chantant, suite des travaux d'élargissement de la chaussée et de création de passerelles jusqu'au vendredi 20 mars. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée

Sur la RN2 à Ste Rose, secteur Marocain, chemin la Caisse, suite des travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée jusqu'au vendredi 20 mars. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Benoit - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à St Benoit, du chemin Deroland à Petit St Pierre, suite des travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 20 mars. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de sécurisation

Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur Petite Caverne, travaux de sécurisation de la falaise jusqu'à la fin du mois d'avril. Alternat avec des coupures de 45 minutes maximum selon les besoins du chantier de 8h à 16h.

RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux de réalisation d'un giratoire

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes, secteur Cimetière, suite des travaux de réalisation d'un giratoire jusqu'au vendredi 20 mars. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à Ste Rose, travaux Ravine La Croix/Ravine Mimi, suite des travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 20 mars. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Benoît - Travaux d'aménagement voirie et de la création d'un giratoire

Sur la RN2 à St Benoît, travaux de création d'un giratoire au niveau de l'intersection avec le chemin du Cap en limite de l'agglomération Sud de St François. Alternat de 8h30 à 15h30 jusqu'au vendredi 20 mars.

RN1A - St Paul - Travaux de réfection de joints de chaussées

Sur la RN1A à St Paul, pour permettre des travaux de réfection de joints de chaussées sur les ouvrages des Ravine La Saline et L'Hermitage, la circulation sera interdite entre le giratoire Eden et l'échangeur de Trou d'Eau de 20h à 5h la nuit du vendredi 13 mars. Une déviation sera mise en place par la Route de Trou d'Eau. Les nuits du lundi 16 au vendredi 20 mars inclus, travaux de pose des nouveaux joints de chaussée sur l'ouvrage ravine Boucan Canot, avec une fermeture du Cap Lahoussaye de 20h à 5h. Déviation par la RN1 et la RD10.

RN6 - St Denis - Travaux de réalisation de tranchées

Sur la RN6 Boulevard Sud à St Denis, pour permettre des travaux de réalisation de tranchées pour le compte de la CINOR, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Est entre le carrrefour RN6/Rue Ruisseau des Noirs et le giratoire Doret de 21h à 5h les nuits du lundi 16 au vendredi 20 mars inclus.

Au niveau de la contre-allée, un aménagement sera réservé pour le passage des riverains.

Une déviation sera mise en place par les voiries communales.

Pour les poids lourds (supérieurs à 3,5t), il est conseillé d’emprunter les RN1 et RN2.

RN2 - St Denis/St Benoit - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2, de l'échangeur du Chaudron à St Denis à celui de Bourbier à St Benoit, suite des travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 16 au jeudi 19 mars inclus. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 20h à 4h45 selon les besoins du chantier.

RN2 - St Benoit - Travaux sur réseau

Sur la RN2 à St Benoit, travaux sur réseaux la nuit du vendredi 13 mars. Circulation interdite sur l'ouvrage d'art de la Rivière des Marsouins de 20h à 5h. Déviation par la RN2002 et le centre-ville de St Benoit. Suite des travaux les nuits du lundi 16 au vendredi 20 mars avec alternat de 20h30 à 5h.

RN1 - Etang Salé - Travaux de reconstruction de GBA

Sur la RN1 après l'échangeur de l'Etang Salé les Bains, travaux de reconstruction de GBA la nuit du lundi 16 mars. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans le sens Sud/Nord.

RN2 - St Pierre Ech Boissy - travaux de réparation ouvrage d'art

Sur la RN2 à St Pierre au niveau de l'échangeur de Boissy, travaux de réparation de l'ouvrage d'art les nuits jusqu'au vendredi 27 mars. Circulation alternée au droit du chantier de 20h à 5h. Par ailleurs sur la partie route communale, au niveau du passage supérieur, Circulation interdite sur l’ouvrage dans le sens « avenue du Président Mitterrand vers le chemin Boissy », déviation vers le giratoire la Cafrine.

TRAVAUX A VENIR

RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes, secteur 2ème Village, travaux d'aménagement de sécurité du lundi 16 au vendredi 20 mars. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes secteur Bras Creux, travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée du lundi 16 au vendredi 20 mars. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN1 - Etang Salé/St Pierre - Travaux de nettoyage de BAU et TPC

Sur la RN1 entre l'échangeur de l'Etang Salé et la zone de la Ravine Blanche, travaux de nettoyage de BAU et TPC les nuits du lundi 16 au jeudi 19 mars. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h selon les besoins du chantier mobile.

RN1 - St Leu/St Paul - Travaux d'élagage

Sur la RN1 entre l'échangeur des Colimaçons à St Leu à l'échangeur de la Rivière des Galets, travaux d'élagage les nuits du lundi 16 au jeudi 19 mars. Voie de droite neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h.

RN1 - St Leu/Etang Salé - Travaux de curage et nettoyage des pièges à cailloux dans bassin décantation

Sur la RN1 de l'échangeur des Colimaçons à St Leu et celui de l'Etang Salé les Bains, travaux de curage et nettoyage des pièges à cailloux dans bassin décantation les nuits du mardi 17 au jeudi 19 mars. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans le sens Nord/Sud.

INFORMATION PRATIQUE

RN1/RN2 - St Denis - Barachois ouvert

La Ville de Saint Denis informe que sur les RN1 et RN2, en raison des élections municipales, le Barachois restera ouvert à la circulation les dimanches 15 et 22 mars.