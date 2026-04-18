Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

CHANTIERS EN COURS

RN2 - St Denis/St Benoit - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 de l'échangeur du Chaudron à St Denis à celui de Bourbier à St Benoit, suite des travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 20 au du jeudi 23 avril inclus.

Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 20h à 4h45 selon les besoins du chantier.

RN1 - St Denis/Le Port - Travaux de nettoyage divers

Sur la RN1 entre le giratoire Caserne Lambert à St Denis et l'échangeur du Sacré Cœur au Port, sur la RN6 entre les giratoires Cerf et Gillot, suite des travaux de nettoyage divers mécanique les nuits du lundi 20 au jeudi 23 avril inclus. Voie de gauche neutralisée dans les deux sens de 20h à 4h.

Fermeture de la montée U2 puis la descente le mercredi 22 ou le jeudi 23 avril selon avancement du chantier de 20h à 4h.

RN1E - Le Port/La Possession - Travaux d'aménagement urbain (requalification de la route)

Sur la RN1E à La Possession et au Port, pour permettre la suite des travaux de requalification de la route, la circulation sera modifiée de jour comme suit jusqu’à fin avril, pour une durée de trois semaines :

- sens Nord/Ouest : déviation par le chemin des Anglais depuis le carrefour Mahatma Gandhi / Rue Patrice Lumumba (entrée ZA Ravine à Marquet) / Arrivée au giratoire de l'échangeur Ste Thérèse côté montagne (RN1001) ;

- sens Ouest/Nord : circulation par la RN1E. Pour information, suite aux nuits sans lumière, nous interrompons les travaux de nuit pendant une durée de trois semaines (du lundi 13 au jeudi 30 avril inclus).

RN4A - Le Port - travaux de réalisation d'un tourne à gauche

Sur la RN4A au Port, entre giratoire Rose des Vents et celui des danseuses, travaux de réalisation d'un tourne à gauche au niveau du Parc Boisé et travaux de réfection de bordure jusqu'au vendredi 24 avril.

Travaux de jour de 8h30 à 15h. Prudence, chaussée rabotée lors de certaines phases.

RN1A - St Paul - Travaux d''aménagement en faveur des modes doux

Sur la RN1A à St Paul, travaux d'aménagement du giratoire Sabiani (réalisation de trottoirs et d’un plateau surélevé).

Voie de droite neutralisée au niveau de l'accès au giratoire dans le sens Sud/Nord, assortie de la fermeture de la piste cyclable au niveau de la rue Guldive jusqu’au giratoire Sabiani, de façon permanente jusqu'au 15 mai.

RD10 - St Paul / Route du Théâtre - Travaux d'aménagement d'un carrefour tourne à gauche

Sur la RD10 à St Paul / Route du Théâtre au PR3+350, travaux d'aménagement d'un carrefour tourne à gauche jusqu'au vendredi 29 mai. Circulation alternée de 8h30 à 15h30 et de nuit de 20h30 à 5h.

RN1A - Les Avirons - Travaux de réalisation de parapets

Sur la RN1A aux Avirons, Chemin Pavé, travaux de réalisation de parapets jusqu'au vendredi 24 avril. Alternat de 7h à 15h le jeudi et de 7h à 12h le vendredi.

RN1 - St Louis - Travaux de réfection de joints de chaussée

Sur la RN1 à St Louis, pour permettre des travaux de réfection de joints de chaussée et d'étanchéité de l'ouvrage d'art de la Ravine du Gol, la circulation sera interdite dans les deux sens entre les échangeurs Bel Air et Le Gol les nuits du lundi 20 au vendredi 24 avril inclus de 20h à 5h.

Une déviation sera mise en place dans le sens Nord/Sud par la bretelle de sortie de l'échangeur Le Gol, et dans le sens Sud/Nord par la bretelle de sortie de l'échangeur Bel Air.

RN5 - Route de Cilaos/Petite Caverne - Travaux de sécurisation

Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur Petite Caverne, travaux de sécurisation de la falaise jusqu'à la fin du mois d'avril. Alternat avec des coupures de 45 minutes maximum selon les besoins du chantier de 8h à 16h.

RN5 - Route de Cilaos/Bras de Benjoins - Travaux de sécurisation de falaise

Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur du Bras de Benjoins, travaux de sécurisation de falaise jusqu'au vendredi 24 avril. Alternat et coupures de la circulation de 45 minutes programmés de 8h à 16h. Un itinéraire est conseillé par la RD241 route de Bras Sec.

RN2 - St Joseph/Plateau Vincendo - Travaux d'aménagement

Sur la RN2 à St Joseph secteur Plateau Vincendo, travaux d'aménagement jusqu'au vendredi 19 juin.

Alternat de 8h30 à 15h30. Un itinéraire conseillé est mis en place par le Chemin Terrain Galet.

TRAVAUX A VENIR

RN2 - Ste Marie - Travaux de diagnostic sur enrobés

Sur la RN2 à Ste Marie, au niveau du Pont de la Rivière des Pluies, tavaux de diagnostic sur enrobés la nuit du mardi 21 ou du mercredi 22 avril. Voie neutralisée dans un sens puis dans l’autre sens de 20h à 5h.

RN6 - St Denis - Travaux de diagnostic sur enrobés

Sur la RN6 à St Denis, pour permettre des travaux de diagnostic sur enrobés, la circulation sera interdite de la montée U2 jusqu'au pont Vinh San dans le sens Nord/Est la nuit du mardi 21 avril de 20h à 5h.

Une déviation sera mise en place par la RN1 en direction de l'Est ou par la RD41 pour rejoindre la Montagne.

Par ailleurs, la bretelle d'insertion de la RD41 depuis le pont Vin Sanh vers l'Est sera également fermée.

Une déviation sera mise en place par la RD41.

Dans le sens Est/Nord, une voie sera neutralisée.

RN1 - Étang Salé/St Louis - Travaux d'élagage au lamier

Sur la RN1 entre les échangeurs de l'Étang Salé et celui du Gol à St Louis, travaux d'élagage au lamier les nuits du lundi 20 au jeudi 23 avril inclus.

Voie de droite neutralisée dans un sens puis dans l'autre au niveau du chantier mobile de 20h à 5h.

RN3 - St Pierre/Le Tampon - Travaux de curage et de dérasement

Sur la RN3 entre l'échangeur Bank à St Pierre et le giratoire des Azalées au Tampon, travaux de curage et de dérasement les nuits du lundi 20 au jeudi 23 avril inclus.

Voie de droite neutralisée dans le sens descendant au niveau de la zone de chantier mobile de 20h à 5h.

EVENEMENTS HORS CHANTIERS

RN2 - St Benoit - "Foulées Lucien Simone"

La manifestation sportive intitulée « Foulées Lucien Simone » aura lieu le dimanche 19 avril de 6h à 12h sur la commune de St Benoit. La plus grande prudence sera recommandée, particulièrement sur les RN2 et RN3.

RN2002 - Ste Suzanne - "Nouvel an Tamoul"

Sur la RN2002 à Ste Suzanne, pour permettre le bon déroulement de la manifestation du "Nouvel An Tamoul 5127", des restrictions de la circulation auront lieu comme suit :

- le vendredi 17 avril de 15h à minuit : la circulation et le stationnement seront provisoirement interdits dans les rues du Bocage et du Stade.

Un double sens de circulation sera mis en place par l'entrée du Stade en eaux vives pendant toute la durée de la manifestation.

- le samedi 18 avril de 6h à minuit : la circulation et le stationnement seront provisoirement interdits rue du Général de Gaulle ainsi que la rue de l'Eglise de 12h à 19h, sur la RN2002 avenue Pierre Mendès France (partie comprise entre la rue Hyppolite Piot et le SEVI) de 18h à 20h et aux abords du stade B du bocage (rues du Bocage et du Stade) de 6h à minuit.

- le dimanche 19 avril de 6h à 18h : la circulation et le stationnement de tous véhicules à moteur seront interdit sur la RN2002 avenue Pierre Mendès France partie comprise entre la stèle Edmond Albius et le radier de Ste Suzanne.

RN2002 - Ste Suzanne - "Les Foulées Nocturnes de Sainte-Suzanne 2026"

La manifestation sportive intitulée "Les Foulées Nocturnes de Sainte-Suzanne 2026" se déroulera le samedi 18 avril de 19h à 22h sur la commune de Ste Suzanne.

La plus grande prudence sera recommandée pendant l'évènement, plus particulièrement aux carrefours les plus importants de la RN2002.

RN1 - St Denis - "Dimanche Ô Barachois"

Sur la RN1 et RN2 à Saint Denis, pour permettre le bon déroulement de la manifestation « Dimanche Ô Barachois », la ville de St Denis informe que la circulation sera interdite sur le Barachois entre le giratoire de la Caserne Lambert et le carrefour Labourdonnais le dimanche 19 avril de 14h à 20h.

Une déviation sera mise en place par les rues de Nice et Labourdonnais.

RN1A - Les Avirons/Etang Salé/St Leu - "Championnat Régional Contre La Montre Individuel"

La manifestation sportive intitulée "Championnat Régional Contre La Montre Individuel" se déroulera sur les communes des Avirons, Etang Salé et St Leu, le samedi 18 avril de 12h à 17h.

La plus grande prudence sera recommandée sur la RN1A, notamment du giratoire Stella au giratoire Rotary, mais également aux intersections RN1A/chemin bois de Nèfles piton, et RN1A/Chemin Pavé.

RN3 - Plusieurs communes - "Raid et semi Raid 2026"

La manifestation sportive "Raid et semi Raid 2026" aura lieu du samedi 18 avril à minuit au dimanche 19 avril à 16h. La RN3 sera traversée par les participants, la plus grande prudence sera donc recommandée à leur approche.