Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

CHANTIERS EN COURS

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de sécurisation de la falaise

Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur Cap Paille en Queue (PR 13), pour permettre la suite des travaux de sécurisation de la falaise, la circulation sera interdite les nuits du lundi 29 juin au jeudi 2 juillet inclus de 20h à 5h.

Par ailleurs, la route sera momentanément rouverte de 23h30 à minuit.

RN2002 - St Benoit - Travaux de reconstruction de l'ouvrage de la Ravine Harmonie

Sur la RN2002 à St Benoit, lieu-dit la Cabane, travaux de reconstruction de l'ouvrage de franchissement de la Ravine Harmonie jusqu'à fin juillet.

Alternat permanent, soyez prudents surtout de nuit par la visibilité réduite dans le secteur.

RN1 - Le Port/St Paul - Travaux d'hydrocurage

Sur la RN1 entre le secteur Rivière des Galets au Port et celui et l'échangeur de Plateau à St Paul, suite des travaux d'hydrocurage les nuits du lundi 29 juin au jeudi 2 juillet inclus.

Voie neutralisée dans un sens puis dans l'autre suivant l’avancement des travaux de 20h à 5h.

RN1A - St Paul - Travaux d'élagage

Sur la RN1A à St Paul (St Gilles), entre le secteur Œil de Bœuf et le giratoire Bruniquel, travaux d’élagage du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet. Alternat de 7h à 15h. (Vitesse abaissée à 50 km/h.)

RN1 - St Leu/Étang Salé - Travaux de fauchage

Sur la RN1 entre les échangeurs de l'Étang Salé et celui de Portail à St Leu, travaux de fauchage les nuits du lundi 29 juin au jeudi 2 juillet inclus. BAU neutralisée au niveau des zones à traiter de 7h30 à 15h.

RN1 - St Pierre - Travaux de confortement du réseau d’assainissement

Sur la RN1 entre la zone de la Pointe du Diable et la ZI3 Pierrefonds à St Pierre, travaux de confortement du réseau d’assainissement les nuits du lundi 29 juin au jeudi 2 juillet inclus.

Voie de droite neutralisée dans le sens Sud/Ouest de 20h à 5h.

Par ailleurs, la voie d'accès (station-service) pour les usagers venant de la ZI3 sera fermée à la circulation.

RN2 - St Philippe - Travaux de réfection de trottoir

Sur la RN2 à St Philippe, rue Leconte Delisle, au niveau de la future maison de la veillée jusqu'à l'Église de St Philippe, travaux de réfection de trottoirs jusqu'au vendredi 31 juillet.

Alternat de 7h à 16h, et vitesse abaissée à 30km/h dans la zone de chantier.

Le stationnement est également interdit des deux côtés du tronçon.

TRAVAUX A VENIR

RN2 - St Pierre/Petite Ile - Travaux de nettoyage en TPC

Sur la RN2, communes de St Pierre et Petite Ile, pour permettre des travaux de nettoyage, la circulation sera interdite entre les échangeurs de la Cafrine et Anse les Bas dans le sens Saint-Pierre/Saint-Joseph, de 20h à 5h les nuits du lundi 29 juin au jeudi 2 juillet inclus. Une déviation sera mise en place par la bretelle de sortie de l'échangeur de la Cafrine vers la RN2002, pour rejoindre l'échangeur Anse les Bas et reprendre la RN2.

RN2 - Bras Panon - Travaux de minéralisation au droit des panneaux de police

Sur la RN2 entre les échangeurs de Salazie et celui de Bras Panon, travaux de minéralisation au droit des panneaux de police les nuits du lundi 29 juin au jeudi 2 juillet inclus.

Voie de gauche neutralisée dans un sens puis dans l'autre selon les besoins et l'avancement du chantier de 20h à 5h.

RN2 - St André - Travaux de sondage et géoradar

Sur la RN2 à St André, entre les échangeurs La Balance et Petit Bazar, travaux de sondage et géo radar la nuit du mardi 30 juin. Voie neutralisée en fonction des besoins dans le sens Est/Nord de 20h à 5h.

RN2 - St André - Travaux d'élagage

Sur la RN2 à St André, au niveau de l'échangeur de Petit Bazar, travaux d'élagage les nuits du lundi 29 juin au jeudi 2 juillet inclus. Voie de gauche neutralisée dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

RN2 - St Denis/St Benoit- Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 entre l'échangeur du Chaudron à St Denis et celui de Bourbier à St Benoit, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 29 juin au jeudi 2 juillet inclus.

Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h.

RN1 - Route du Littoral/Grande Chaloupe - Travaux rafraichissement bande rugueuse

Sur la RN1 Route du Littoral, au niveau de la Grande Chaloupe, travaux rafraichissement bande rugueuse de 20h à 4h comme suit :

- la nuit du mardi 30 juin : dans le sens Nord/Sud, voie de bus neutralisée en début de soirée puis voie de gauche et de droite neutralisée au droit du chantier de fin de soirée ;

- la nuit du mercredi 1 juillet : dans le sens Sud/Nord, voie de droite neutralisée en début de soirée puis voie de gauche neutralisée en fin de soirée.

RN1 - St Paul - Travaux de marquage au sol

Sur la RN1A à St Paul, au niveau de la Chaussée Royale, travaux de marquage au sol dans le sens Sud/Nord la nuit du lundi 29 juin. Voie neutralisée selon les besoins du chantier de 20h à 5h.

RN1 - St Leu/Étang Salé - Travaux de réparation de glissières de sécurité

Sur la RN1 entre les échangeurs des Colimaçons à St Leu et celui de l'Étang Salé, travaux de réparation de glissières de sécurité les nuits du lundi 29 et du mardi 30 juin.

Voie neutralisée en fonction des besoins du chantier dans un sens puis l’autre de 20h à 5h.

EVENEMENTS HORS CHANTIERS

RN1E - La Possession/ Le Port/Trois-Bassins/Saint-Paul - Etoile de l'Océan Indien - 23ème édition

La manifestation sportive intitulée « Étoile de l'Océan Indien - 23ème édition » se déroulera du samedi 27 au dimanche 28 juin.

Le samedi 27 juin, pour la 1ère étape, la RN1E (traversée du giratoire ZAC St Laurent) sera concernée, ainsi que les RN4A et RN1001 sur la commune du Port.

Pour la 3ème et dernière étape le dimanche 28 juin, la RN1A sera concernée du PR38+100 (giratoire Chic Escale) au PR46+650 (intersection RN1A/RD9). Prudence à l'approche des participants.

RN1/RN2 St Denis - Fermeture dominicale du Brachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, Barachois fermé à la circulation le dimanche 28 juin de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.