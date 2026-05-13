Troubles du rythme cardiaque : le CHU de La Réunion renforce la prise en charge sur son site Nord

Le 28 avril 2026, les premières procédures d’ablation de flutter atrial ont été réalisées au CHU Nord à Saint-Denis, dans une nouvelle salle dédiée de cardiologie interventionnelle. Ces interventions marquent une étape majeure dans le développement de la prise en charge des troubles du rythme cardiaque sur le site. Nous publions ci-dessous le communiqué du CHU (Photos : CHU de La Réunion)

Ces premières procédures ont été réalisées par le DrClerici, rythmologue interventionnel au CHU Sud.

D’une durée d’environ une heure et réalisée sous anesthésie locale, et cartographie 3D, cette technique consiste à repérer les "circuits électriques" anormaux du cœur, puis à les neutraliser de manière ciblée. Elle permet de restaurer le rythme cardiaque et de faire disparaître les symptômes, notamment les palpitations.

Jusqu’à présent assurée exclusivement au CHU Sud, cette activité est désormais accessible au Nord afin de répondre aux besoins croissants liés aux maladies cardiovasculaires et de renforcer l’offre de soins pour les patients des bassins Nord et Est de l’île.

Ce projet est le fruit d’une coopération étroite entre les équipes médicales et paramédicales de cardiologie du CHU, portées par le DrCorré au Nord et le DrRoumegou au Sud.

- Un accès aux soins spécialisés et de proximité -

Il s’inscrit dans les objectifs du projet médico-soignant 2022‐2026 de l’établissement, visant à améliorer l’accès aux soins spécialisés et la proximité des prises en charge sur l’ensemble du territoire.

L’activité de rythmologie interventionnelle au CHU Nord, qui réalise déjà des implantations de pacemakers sans sonde, de défibrillateurs, de resynchronisation cardiaque, avec la coopération des rythmologues du CHU Sud, sera progressivement complétée par d’autres actes, sous anesthésie générale tels que les ablations d’arythmies complexes notamment épicardiques, en soutien à la filière de greffe cardiaque notamment.

Le CHU remercie l’ensemble des professionnels pour leur engagement et leur mobilisation au service des patients du Nord et de l’Est.