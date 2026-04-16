Un vol Air Austral Paris-Mayotte dérouté vers Madagascar après un incident technique

Ce jeudi 16 avril 2026, le vol UU976 de la compagnie Air Austral en provenance de Paris et à destination de Mayotte, a été dérouté vers Tananarive, à Madagascar après un aléa technique lors de sa phase d'approche. Son atterrissage était prévu ce jeudi matin. L'appareil s'est posé en toute sécurité (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Compte tenu des contraintes spécifiques de la piste courte de Mayotte, l’équipage a appliqué les procédures de sécurité en vigueur et pris la décision de dérouter l’appareil vers Tananarive, à Madagascar, qui dispose d’une piste plus longue", indique la compagnie Air Austral dans un communiqué.

Les équipes d’Air Austral "sont actuellement pleinement mobilisées afin de remettre l’appareil en service dans les meilleurs délais".

Un mécanicien a été dépêché sur place pour procéder aux vérifications nécessaires.

Parallèlement, la compagnie assure mettre "tout en œuvre pour proposer des solutions de réacheminement aux passagers concernés dans les plus brefs délais".



Cet événement est susceptible d'entraîner des ajustements du programme des vols pour la journée, notamment sur la ligne Mayotte–La Réunion et Mayotte-Paris CDG.

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