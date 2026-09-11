Saint-Denis : une matinée sportive et solidaire à l'initiative de l'ASC de Montgaillard

Sport, partage et solidarité seront au rendez-vous à l’occasion d’une matinée organisée par plusieurs associations et acteurs locaux le samedi 3 octobre 2026, de 8h à 12h à l'ASC Montgaillard. Une initiative qui invite également les habitants à donner une seconde vie aux objets qu’ils n’utilisent plus. Au programme : échanges de pratiques sportives, animations et braderie gratuite ouverte à tous. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Les habitants sont invités à profiter de cette opération pour faire du tri chez eux et donner les objets non utilisés : vêtements, jouets, vélos, équipements sportifs, meubles, électroménager

Deux points de collecte sont proposés :

- à l’association Mère Veille, du lundi au jeudi

- l’ASC Montgaillard et son club-house chaque mercredi à partir de 16 heures.

Les dons pourront également être déposés le jour même, jusqu’à midi.