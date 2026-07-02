Vacances d'hiver austral : L’aéroport Roland Garros se prépare à accueillir les voyageurs, le dispositif forte affluence déployé les mercredis et samedis

À la veille des vacances de juillet-août, l’aéroport La Réunion Roland Garros se prépare à accueillir un trafic supérieur à celui de l’année dernière. Pour garantir confort et fluidité à tous les voyageurs, un dispositif spécial sera déployé du vendredi 3 juillet au dimanche 30 août 2026. Le dispositif forte affluence sera actif les mercredis et samedis 'accès réservé aux passagers de 5h00 à 10h00 de juillet et août (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Durant toute la période des vacances scolaires, les équipes de l’aéroport seront mobilisées pour vous accueillir et vous guider. Le dispositif forte affluence sera activé, à certaines dates, afin de faciliter les formalités d’enregistrement et de garantir une meilleure expérience aux passagers.

Accès réservé aux passagers de 5h00 à 10h00, les mercredis et samedis de juillet et août :

Filtrage à l’entrée de la zone d’enregistrement

Filtrage au niveau du départ à l’étage après le restaurant Bon Vol

Les accompagnants des personnes à mobilité réduite et des mineurs non accompagnés (UM) pourront accéder à ces zones.

Vigilance aux passagers voyageant sur la compagnie Air France : vérifier attentivement date et horaire de départ avant de se rendre à l’aérogare. Les vols Air France sont programmés chaque soir à 00h15 et l’aérogare fermera exceptionnellement ses portes à 00h45.

- Les mesures clés du dispositif forte affluence -

Ouverture anticipée de l’aérogare dès 4h45 pour un début d’enregistrement à 5h00

Accès à la zone d’enregistrement réservé aux passagers uniquement mais les commerces restent accessibles pour tous les passagers et accompagnants dans le hall public

Renfort des équipes d’accueil et de sécurité

Présence d’agents “Sourire Tranche Papaye” du 19/07 au 17/08/26 (étudiants du Lycée Cluny de Sainte-Suzanne)

Préparez votre départ en toute tranquillité

Pour un voyage sans stress, pensez à votre check-list “Voyager serein” :

Prévenez la compagnie aérienne au moins 36 heures à l’avance en cas de besoin d’assistance.

Renseignez-vous sur le format et poids des valises cabine autorisés par la compagnie aérienne. Une balance est disponible dans le hall d’enregistrement.

Enregistrez-vous en ligne, idéalement la veille

Vérifiez bien vos documents avant votre départ de votre domicile : passeport, carte d’identité, billets, autorisation de sortie du territoire pour les personnes mineures, ...

Vérifiez que tous vos bagages sont bien étiquetés à votre nom.

Arrivez à l’aéroport au moins 3 heures avant le départ

- Objets interdits en cabine : le Top 5 à éviter -

Le pilon – objet contondant, à placer en soute

Le mousqueton – assimilé à une arme, interdit en cabine

Le pistolet à eau – peut créer la confusion avec une arme réelle

Le fer à repasser – à placer en soute - 20 confisqués chaque mois !

Les bâtons de marche – considérés comme dangereux en bagage à main

Autres objets interdits : cannes à pêche, plombs de plongée, haltères, boules de pétanque, outils, galets, coraux, etc.

Pour la liste complète c'est ici