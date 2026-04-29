Vaccin : 79 % des 18-25 sont favorables à la vaccination à La Réunion

Santé publique France fait le point sur la vaccination à La Réunion en 2024. Selon leur Baromètre, l’adhésion à la vaccination se maintient à un niveau plus bas que celui constaté pour la France entière (83,5%) avec 79,6 % des 18-25 ans se déclarant favorables à la vaccination en général sur l'île. (Photo : AFP)

Chez les nourrissons l’obligation vaccinale contre les méningocoques ACWY mise en place depuis le 1er janvier 2025 chez les nourrissons suite à l’augmentation des cas d’infections invasives à méningocoques de types W et Y, a permis d’atteindre une couverture vaccinale élevée avec près de 79,6 % des nourrissons nés en 2025 ayant reçu la première dose de vaccin contre les méningocoques ACWY.

Chez les enfants nés en 2024, avant le remplacement de la vaccination contre le méningocoque C par la vaccination ACWY, 64,1 % avaient reçu au moins une dose de vaccin méningococcique tétravalent ACWY à l’âge de 21 mois.

Cette couverture vaccinale est inférieure à celle estimée en 2024 contre le méningocoque C. Rappelons qu’une vaccination commencée avec un vaccin monovalent C avant le 1er janvier 2025 chez les nourrissons doit être poursuivie avec un vaccin tétravalent ACWY.

En 2025, année de la mise en œuvre de l’obligation vaccinale contre les méningocoques B chez les nourrissons jusqu’à l’âge de 2 ans, la couverture vaccinale contre ces infections a nettement progressé avec 51,9 % des nourrissons nés en 2024 (âgés de 21 mois) à jour de leur vaccination (contre 42,4% en 2024) soit un gain de + 9,5 points.

Les couvertures vaccinales pour les autres vaccinations obligatoires du nourrisson sont globalement élevées avec des niveaux supérieurs/proches à/de l’objectif cible de 95 % fixé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Néanmoins, dans le contexte de la reprise à faible niveau de la circulation de la rougeole en France depuis 2024, la couverture vaccinale est insuffisante à La Réunion avec 80,1% des personnes disposant d’un schéma vaccinal complet.

La couverture vaccinale des deux doses contre la rougeole, les oreillons et la rubéole doit dépasser cet objectif de 95% pour interrompre la circulation du virus qui peut conduire à des décès chez des personnes vulnérables. La vérification et la mise à jour de cette vaccination sont primordiales, chez les enfants et les adultes jeunes.

- Chez les adolescents et jeunes adultes -

Pendant l’année scolaire 2024-2025, une seconde campagne de vaccination contre les infections à papillomavirus a été conduite dans les collèges publics et privés volontaires. Elle a ciblé les élèves de 5e, filles et garçons, majoritairement nés en 2012 et âgés de 12 ans en 2024.

La couverture vaccinale contre les infections à papillomavirus (HPV) continue de progresser avec respectivement 24,7 % des filles (51,6 % en France hexagonale) et 9,4 % des garçons de 16 ans (32,9 % en France hexagonale) vaccinés avec un schéma complet. L’écart de couverture vaccinale entre les filles et les garçons continue de se réduire.

Cette progression à La Réunion est encourageante avec gain de 4 points pour les filles et de 3 points pour les garçons par rapport à 2024, mais la couverture vaccinale reste encore insuffisante pour réduire l’incidence des cancers liés à ces infections.

L’objectif national fixé par la stratégie décennale de lutte contre les cancers est de 80 % chez les filles et les garçons d’ici 2030. Les efforts doivent aussi se poursuivre pour accélérer la progression de la vaccination contre les HPV afin d’atteindre cet objectif en s’appuyant sur les campagnes de vaccination au collège et en renforçant les messages sur l’importance de la vaccination des garçons.

Vacciner les garçons est aussi essentiel que vacciner les filles : cela participe à une protection équitable et durable.

- Couverture vaccinale chez les nourrissons -

Vaccinations obligatoires en 2025

Hexavalent (diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite,

Haemophilus influenzae, hépatite B), pneumocoque, rougeole, oreillons, rubéole

Dans la région, les couvertures vaccinales contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l’Haemophilus influenzae, l’hépatite B et les infections à pneumocoques sont supérieures/proches à/de l’objectif de 95 % fixé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Concernant la rougeole, les oreillons et la rubéole, la couverture vaccinale pour au moins 1 dose est également élevée. Il est important de rappeler que deux doses sont nécessaires pour garantir une protection efficace avec un objectif de 95 % afin d’interrompre la transmission du virus.

D’après les données du dernier Baromètre de Santé publique France, à La Réunion, 73,6 % des adultes âgés de 18 à 79 ans se déclaraient très ou plutôt favorables à la vaccination en 2024. Cette adhésion connait une stabilité par rapport au niveau estimé en 2021 (72,8%).

La Réunion se situe parmi les régions où les 18-79 ans expriment le plus de réticences par rapport à la vaccination avec un niveau d’adhésion inférieur à la moyenne nationale (80,1 %).