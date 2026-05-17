Festival Pint of Science : les scientifiques de La Réunion à la rencontre du public

Pour la 13ème année consécutive, le festival Pint of Science pousse les scientifiques hors de leurs labos et les emmène dans les lieux de tous les jours, pour parler science avec le grand public. Cette année il revient à La Réunion grâce à l’engagement d’une équipe de bénévoles et scientifiques réunionnais. Quatre soirées sont proposées dans trois villes : Saint-Denis, Saint Pierre et Saint Paul les 18, 19 et 20 mai 2026.

L’objectif : provoquer la rencontre entre les sciences et la société, décloisonner la recherche, faire sortir la science du laboratoire. Et peut-être créer des vocations et contribuer au développement de la culture scientifique et de l’esprit critique ? Le tout dans une ambiance conviviale, autour d'un verre, dans les bars et restaurants favoris des Réunionnais.

Chercheurs, ingénieurs ou doctorants péï vous invitent à parler de science comme vous parleriez du beau temps. Chaque soir : un thème, deux intervenants, des échanges, des animations, des quizz et des cadeaux à gagner.

Plusieurs thèmes sont à l’honneur cette année :

- Maladies zoonotiques et leurs vecteurs

- Intelligence artificielle et nouvelles technologies

- Biodiversité des lagons réunionnais

- Sexualité et reproduction des petites bêtes

- Changement climatique et risques naturels

- Le voyage des plantes…dans le temps et l’espace

- Les coulisses de la recherche scientifique

Pour s'inscrire, c'est par ici.

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